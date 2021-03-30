Украина первая в мире приравняла электронный паспорт к обычному

 
Ексклюзивы
1/5
Почему младших школьников надо переводить на дистанционное обучение - эксперт
Почему младших школьников надо переводить на дистанционное обучение - эксперт
Просмотров: 171
Заберите у них право голоса - реакция соцсетей на победу Аксенова
Заберите у них право голоса - реакция соцсетей на победу Аксенова
Просмотров: 693
Украинцы готовы платить за искусство - запустили приложение для продажи картин
Украинцы готовы платить за искусство - запустили приложение для продажи картин
Просмотров: 171
Можно ли допускать к обучению невакцинированных школьников - мнение эксперта
Можно ли допускать к обучению невакцинированных школьников - мнение эксперта
Просмотров: 207
Россия обречена быть украинским противником – Казарин
Россия обречена быть украинским противником – Казарин
Просмотров: 621
Как сделать детей более ответственными
Как сделать детей более ответственными
Просмотров: 135
Звонить в экстренные службы и оказывать медицинскую помощь: когда учить этому ребенка
Звонить в экстренные службы и оказывать медицинскую помощь: когда учить этому ребенка
Просмотров: 135
Экономист рассказал, как повысить прожиточный минимум в Украине
Экономист рассказал, как повысить прожиточный минимум в Украине
Просмотров: 531
"Внукова жена меня поедом ела. Сказала, что хочу бежать" - как выживает "бабдом" в глубинке
"Внукова жена меня поедом ела. Сказала, что хочу бежать" - как выживает "бабдом" в глубинке
Просмотров: 3348
Пробное ВНО не нужно - эксперт
Пробное ВНО не нужно - эксперт
Просмотров: 144
Фото
Все фото
4
9
7
5
8
Влюбленные бездомные решили кардинально изменить жизнь
Влюбленные бездомные решили кардинально изменить жизнь
Бедно, убого и тесно. Как выглядели квартиры в СССР - фото
Бедно, убого и тесно. Как выглядели квартиры в СССР - фото
Украинец запечатлел страшные кадры с наибольшей меховой фермы Польши
Украинец запечатлел страшные кадры с наибольшей меховой фермы Польши
12 детей остались сиротами - от коронавируса умерли супруги
12 детей остались сиротами - от коронавируса умерли супруги
&quot;Нельзя умирать по дороге в больницу&quot; -украинка поделилась смешными законами из Греции
"Нельзя умирать по дороге в больницу" -украинка поделилась смешными законами из Греции
Видео
Все видео
Украина первая в мире приравняла электронный паспорт к обычному
Украина первая в мире приравняла электронный паспорт к обычному
Активиста Сорда хотят наказать за присвоение госнаграды. Орден конфисковали
Активиста Сорда хотят наказать за присвоение госнаграды. Орден конфисковали
"Ла-ла-ла-ла" - припевка футбольных фанатов стала хитом
"Ла-ла-ла-ла" - припевка футбольных фанатов стала хитом
Кого "нокаутировали" в 10-м эфире "Голоса страны - 11"
Кого "нокаутировали" в 10-м эфире "Голоса страны - 11"
Мужчина доедал краденые эклеры, убегая от охранника
Мужчина доедал краденые эклеры, убегая от охранника
Интервью
1/5
Украинцы готовы платить за искусство - запустили приложение для продажи картин
Украинцы готовы платить за искусство - запустили приложение для продажи картин
Просмотров: 171
"Преступникам достаточно легко похитить такие автомобили" - юрист рассказал, какие модели исчезают чаще всего
"Преступникам достаточно легко похитить такие автомобили" - юрист рассказал, какие модели исчезают чаще всего
Просмотров: 1134
Россия обречена быть украинским противником – Казарин
Россия обречена быть украинским противником – Казарин
Просмотров: 621
Будущее Крыма будут решать россияне-колонизаторы
Будущее Крыма будут решать россияне-колонизаторы
Просмотров: 459
Мертвых путают в моргах. А обшитые гробы родом из СССР- владелец ритуальной службы
Мертвых путают в моргах. А обшитые гробы родом из СССР- владелец ритуальной службы
Просмотров: 1179
Колонка
Сергей Дзех
Сергей Дзех
28 марта 2021
Просмотров: 1089
Незрозуміла політика
– Біда сталася. Мене обікрали. Всі гроші витягнули, – каже дружина. На Мінському масиві в Києві з її сумочки витягнули 1400 гривень. ...
вторник, 30 марта 2021 16:47

Украина первая в мире приравняла электронный паспорт к обычному

  Комментировать
Украина первая в мире приравняла электронный паспорт к обычному
За соответствующее постановление проголосовали 302 народных депутата. Фото: pinterest.com

Верховная Рада Украины во втором чтении приняла законопроект об использовании цифровых документов.

Украина первой в мире приравняла электронные паспорта к обычным. За соответствующее постановление проголосовали 302 народных депутата, сообщил министр цифровой трансформации Михаил Федоров в Telegram.

С 23 августа 2021 цифровой паспорт в приложении "Действие" обязана принимать каждая организация.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Более 20% украинцев не пользуются е-услугами из-за отсутствия интернета

Минцифры представило мобильное приложение "Действие" в феврале 2020 года. В нем доступны зарубежный биометрический паспорт, ID-карта и другие документы.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Украина первая в мире приравняла электронный паспорт к обычному». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
30
марта

"Ла-ла-ла-ла" - припевка футбольных фанатов стала хитом

Самое читаемое
Студентка бросила учебу и разбогатела на продаже откровенных фото
Студентка бросила учебу и разбогатела на продаже откровенных фото
6
 Просмотров: 13644
Самую татуированную женщину страны затравили в сети за необычную внешность: &quot;горячие&quot; фото тату-модели
Самую татуированную женщину страны затравили в сети за необычную внешность: "горячие" фото тату-модели
7
 Просмотров: 10467
Как выглядели крымские курорты в 1960-х - подборка фото
Как выглядели крымские курорты в 1960-х - подборка фото
14
 Просмотров: 9126
Евгения Власова спела свою легендарную песню с участником на &quot;Голосе страны&quot;. Видео
Евгения Власова спела свою легендарную песню с участником на "Голосе страны". Видео Просмотров: 6732
Бедно, убого и тесно. Как выглядели квартиры в СССР - фото
Бедно, убого и тесно. Как выглядели квартиры в СССР - фото
9
 Просмотров: 5949
Общество
"Мама пошла за папой" - жену киборга забрал Covid-19 за сутки после смерти мужа
"Мама пошла за папой" - жену киборга забрал Covid-19 за сутки после смерти мужа Просмотров: 369
Активиста Сорда хотят наказать за присвоение госнаграды. Орден конфисковали
Активиста Сорда хотят наказать за присвоение госнаграды. Орден конфисковали
 Просмотров: 369
Во Львове ужесточили карантин: новые ограничения
Во Львове ужесточили карантин: новые ограничения Просмотров: 279
24 страны инициировали создание договора о пандемии
24 страны инициировали создание договора о пандемии Просмотров: 90
Госпитализировали впервые в жизни: 100-летняя черновчанка одолела Covid-19
Госпитализировали впервые в жизни: 100-летняя черновчанка одолела Covid-19 Просмотров: 153
Больше всего комментируют
9
В Раду может попасть организатор "референдума ДНР" и обладатель российского паспорта
4
Уволенный Тупицкий созывает заседание КСУ
3
"Невозможно гарантировать безопасность" - Мендель о выборах на Донбассе
3
В партии Зеленского хотят найти "подстрекателей" протеста под ОП
2
Украина готова к наступлению на Донбассе, но есть риски - Хомчак
Голосов: 55778
Голосование Поддерживаете введение биометрического контроля на границе с РФ?
  • Поддерживаю. Теперь нужно запретить украинцам ездить в Россию
  • Нет, ничего не даст кроме очередей на границе
  • Нужно вводить визовый режим
  • Лучше запретить россиянам въезд в Украину
  • Это ничего не даст. Преступники с РФ все равно будут находить способы попасть в Украину
  • Достаточно полностью прекратить транспортное сообщение с РФ
  • Сомнительное решение. Такой контроль еще больше провоцировать Россию. Возможно обострение на Востоке
Просмотреть