Украина первая в мире приравняла электронный паспорт к обычному

За соответствующее постановление проголосовали 302 народных депутата. Фото: pinterest.com

Верховная Рада Украины во втором чтении приняла законопроект об использовании цифровых документов.

Украина первой в мире приравняла электронные паспорта к обычным. За соответствующее постановление проголосовали 302 народных депутата, сообщил министр цифровой трансформации Михаил Федоров в Telegram.

С 23 августа 2021 цифровой паспорт в приложении "Действие" обязана принимать каждая организация.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Более 20% украинцев не пользуются е-услугами из-за отсутствия интернета

Минцифры представило мобильное приложение "Действие" в феврале 2020 года. В нем доступны зарубежный биометрический паспорт, ID-карта и другие документы.