Украина передала Польше, разыскиваемого за тяжкое преступление мужчину

Украина передала Польше опасного преступника. Фото: Генпрокуратура

Украина передала Польше преступника, обвиняемого в краже 420 тыс. долларов США.

Злоумышленник является гражданином Польши. Он вместе с сообщниками устроился в инкассаторскую службу и похитил деньги. Об этом рассказал пресс-секретарь Генпрокуратуры Андрей Лысенко.

"Участники этой преступной группировки спланировали и осуществили трудоустройства по поддельным документам в инкассаторскую службу и присвоили деньги на сумму более 420 тыс. долларов США", - отметил Лысенко.

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Преступников разыскивали польские правоохранители. После проверки было принято решение об экстрадиции указанного гражданина в Польшу.

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