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суббота, 18 января 2020 15:08

Украина обжаловала решение Европейского суда по правам человека о законе об люстрации

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Украина обжаловала решение Европейского суда по правам человека о законе об люстрации
Фото: Politeka

Украина 16 января обжаловала решение Европейского суда по правам человека относительно закона о люстрации.

Об этом сообщают в пресс-службе Министерства юстиции Украины.

"Украина обжаловала решение Европейского суда по правам человека по закону "О очистке власти ". Соответствующая жалоба на решение ЕСПЧ была подана 16 января", - сказано в сообщении.

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В октябре прошлого года Европейский суд по правам человека опубликовал решение об освобождении пяти государственных служащих Украины в соответствии с "Законом об очищении власти" 2014 года. Отмечалось, что документ не соответствует Конвенции о защите прав человека и нарушает права должностных лиц.

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) обязал Украину выплатить денежные компенсации пяти уволенным по закону об очищении власти бывшим чиновникам в связи с нарушением их прав, а также признал украинский закон о люстрации менее целевым и узким по сравнению с процедурами люстрации , введенными в других государствах Центральной и Восточной Европы.

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Дата
18
января

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  • Нужно вводить визовый режим
  • Лучше запретить россиянам въезд в Украину
  • Это ничего не даст. Преступники с РФ все равно будут находить способы попасть в Украину
  • Достаточно полностью прекратить транспортное сообщение с РФ
  • Сомнительное решение. Такой контроль еще больше провоцировать Россию. Возможно обострение на Востоке
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