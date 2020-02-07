Украина обсуждает с Китаем эвакуацию украинцев

Украинцев могут эвакуировать из Уханя. Фото: Reuters

Эвакуацию украинцев из китайского города Ухань обсуждают Украина и КНР.

"Планируется рейс из города Ухань для вывоза граждан Украины. Сейчас осуществляется настройка процессов и процедуры получения разрешения от правительства КНР", - сообщил исполняющий обязанности генерального директора Центра общественного здоровья Минздрава Украины Игорь Кузин на пресс-конференции, сообщает "Интерфакс-Украина" .

Детали перевозки украинцев объявят в понедельник.

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По предварительной информации в Ухане находится около 50 граждан Украины. Город является эпицентром нового смертельного коронавируса.

По состоянию на 7 февраля в Китае количество зараженных пневмонией, вызванной новым типом коронавируса, составляет 31 161 человека. Летальных случаев насчитали 636.