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среда, 29 мая 2019 12:09

Украина не получит транш от Евросоюза до конца осени

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Украина не получит транш от Евросоюза до конца осени
Андрей Новак: средства Евросоюза и Международного валютного фонда нужны нам, чтобы спасти государство от дефолта. Фото: Hyser

Ключевым требованием Европейского Союза для получения нового транша в размере 500 миллионов евро является образование рынка электроэнергии и введения уголовной ответственности за незаконное обогащение.

Об этом в комментарии для Gazeta.ua говорит экономист Андрей Новак.

Эти требования не новые. Прописаны в соглашении с Европейской комиссией. Поэтому ее представители напоминают Украине о них. Самой большой проблемой является рынок электроэнергии. Его запуск перенесли с 1 июля на 1 октября. Это означает, что до конца осени транш мы точно не получим", - объясняет эксперт.

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Эти деньги для нас очень важны особенно в условиях пиковых долговых выплат, отмечает он.

"Без новых валютных вливаний мы не сможем рассчитаться по долгам. Поэтому средства Евросоюза и Международного валютного фонда нужны нам, чтобы спасти государство от дефолта.
Относительно проверки электронных деклараций - это не ключевое требование. Все понимают, что декларирование - это новое явление для Украины. Поэтому реализовать его в полной мере достаточно трудно. Нам достаточно будет продемонстрировать начало этого процесса и желание двигаться в правильную сторону", - считает Андрей Новак.

Очень важным требованием для получения транша он называет уголовное наказание за незаконное обогащение.

"Следующая Верховная Рада будет вынуждена будет его принять. Ведь это - обязательное условие сотрудничества не только с Европейским союзом, но и с МВФ и Соединенными штатами", - добавляет экономист.

Европейский союз предлагает Украине продолжить программу макрофинансовой помощи, по которой Украина может получить 500 млн евро долгосрочного дешевой займа. Но для этого необходимо выполнить ряд требований.

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