Украина напомнила 6 странам о совместном расследовании авиакатастрофы в Иране

Самолет МАУ был сбит ракетой вблизи Тегерана утром 8 января. Фото: ЗИК

Украинская сторона повторно обратилась к 6 странам относительно создания совместной следственной группы для расследования авиакатастрофы рейса PS 0752.

"В четверг, 16 января 2020, Офис Генерального прокурора повторно обратился в компетентные органы Канады, Франции, Швеции, Германии, Великобритании и Ирана с просьбой рассмотреть возможность участия представителей их компетентных органов в общей следственной группе в рамках уголовного расследования по факту авиакатастрофы самолета Boeing 737 рейса PS 0752 Тегеран-Киев авиакомпании "Международные авиалинии Украины", - сообщает пресс служба Офиса Генпрокурора.

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Эта просьба была отправлена ​​с учетом договоренностей, достигнутых 16 января 2020 в Лондоне во время встречи министров иностранных дел государств, чьи граждане погибли в результате авиакатастрофы над Тегераном.

Напомним, Украина, Канада, Швеция, Великобритания и Афганистан как участники Международной группы по координации помощи жертвам катастрофы самолета рейса PS752 сегодня провели встречу в Лондоне и согласовали рамочные условия дальнейшего сотрудничества с Ираном по завершению прозрачного и справедливого расследования причин трагедии с целью установления справедливости для близких и родных ее жертв.