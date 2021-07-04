Украина накроют грозы. Спасатели предупреждают об опасности

Спасатели передают штормовое предупреждение. Фото: Expres.ua

4 июля Украину накроют грозы.

Град и шквалы скоростью 15-20 м/с ожидается в большинстве южных и центральных областях. Спасатели с ГСЧС предупреждают о первом уровне опасности.

Теплее всего будет в Полтавской, Запорожской, Донецкой и Луганской областях. Воздух прогреется до +28° +33°С.

В Черкасской, Кировоградской, Днепропетровской и в Одесской области дождь. Температура воздуха +18° +26°С. Во Львовской, Ивано-Франковской, Тернопольской областях синоптики передают дожди, температура воздуха +21° +24°С днем, +14° +18°С ночью.

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В Винницкой, Хмельницкой, Житомирской и Закарпатской областях облачно, без осадков, +21° +25°С, ночью +15° +18°С.

В Киеве кратковременные осадки, температура воздуха +22° +25°С днем, +17° +19°С ночью.

В народе 4 июля отмечают Ульянов день в честь православной святого Юлиана Тарсийского. По поверьям предков, вода сегодня особой чистоты. Если искупаться, то можно смыть с себя весь негатив.