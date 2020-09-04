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пятница, 04 сентября 2020 04:05

Украина на 11-м месте в мировом антирейтинге Covid-19

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Украина на 11-м месте в мировом антирейтинге Covid-19
У 213 странах зафиксированы 26,4 миллиона случая заражения коронавирусом. Фото: REUTERS

По состоянию на 4 сентября у 213 странах зафиксировано более 26 миллионов случая заражения, из них 243 тысячи только за прошедшие сутки.

В странах Европы лидерами антирейтинга с количеством новых случаев Covid-19 является Испания, Франция, Россия, Украина и Германия. В соответствующем мировом антирейтинге Украина находится на 11-м месте, сообщается на сайте Worldometer.

Лидерами регионального антирейтинга с общего количества выявленых заражений является Россия, Испания и Великобритания, Украина занимает 7 место. В соответствующем мировом антирейтинге Украина на 25-м месте.

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По состоянию на 4 сентября в 213 странах зафиксировано 26,4 миллиона случая заражения. От осложнений, вызванных вирусом, уже умерло 871 554 пациентов, из них 4932 за прошедшие сутки. Успешно перенесли болезнь и вылечились 18 миллионов человек.

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