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воскресенье, 15 июля 2018 01:25

Украина купит у Франции вертолетов на полмиллиарда

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Украина купит у Франции вертолетов на полмиллиарда
Украина купит у Франции вертолеты. Фото: Комсомольская правда

Украинские власти заключили контракт с Airbus Helicopters на поставку 55 вертолетов. Стоимость сделки составляет 555 млн евро. Первые крылатые машины должны поступить Украине до конца года.

Всего Киев получит от французской компании 21 вертолет Н225, 10 вертолетов Н145 и 24 вертолета Н125, сообщает GuildHall.

Вертолеты будут использовать национальная полиция, государственная служба по чрезвычайным ситуациям, а также пограничная служба и национальная гвардия.

На сайте Airbus отмечается, что масштабный контракт призван модернизировать гражданский вертолетный парк Украины.

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Ранее глава украинского МИД Павел Климкин заявлял, что эта сделка свидетельствует о "новом уровне двустороннего экономического сотрудничества между Украиной и Францией".

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Дата
15
июля

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  • Нужно вводить визовый режим
  • Лучше запретить россиянам въезд в Украину
  • Это ничего не даст. Преступники с РФ все равно будут находить способы попасть в Украину
  • Достаточно полностью прекратить транспортное сообщение с РФ
  • Сомнительное решение. Такой контроль еще больше провоцировать Россию. Возможно обострение на Востоке
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