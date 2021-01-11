"Украина как будто играет в покер с западными партнерами" - Мартыненко

Александр Мартыненко: Власть может предложить, чтобы международных экспертов в комиссии по отбору судей КС было, условно, двое из пяти. Фото: gazeta.ua

Когда есть международная и внутренняя точки зрения, наша власть обычно ищет третий вариант.

Об этом в интервью журналу "Країна" говорит руководитель информационного агентства "Интерфакс-Украина" Александр Мартыненко.

"Европа настаивает на участии международных экспертах в процедуре отбора судей в КС. Власть может предложить, чтобы они были, условно, двое из пяти. Фактически они сами ничего не будут решать, их точка зрения может быть учтена Банковой. А может и не быть", - объясняет эксперт.

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Украина зависима от западных партнеров, прежде всего, финансово, отмечает он.

"Вместе с тем власть хочет закрепить за собой часть полномочий. Иногда появляется впечатление, что мы сидим за игорным столом с иностранными партнерами, причем играем явно не в шахматы, а, скорее, в покер. Блефуем и надеемся на случайность", - добавляет Александр Мартыненко.

Полное интервью с Александром Мартыненко читайте в журнале "Країна" от 14 января.

Венецианская комиссия направила рекомендации о выходе из конституционного кризиса. Главная - изменение процедуры отбора судей Конституционного суда. В нем должны принимать участие иностранные эксперты-правозащитники и представители нашего гражданского общества.