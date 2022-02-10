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четверг, 10 февраля 2022 04:33

Украина хочет кормить около 1 млрд человек ежегодно

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Украина хочет кормить около 1 млрд человек ежегодно
Украина кормит около 400 млн человек в мире. Фото: Reuters

Украина претендует на статус одного из крупнейших гарантов мировой продовольственной безопасности.

Уже сейчас страна обеспечивает питание 400 млн человек, сообщил министр аграрной политики и продовольствия Роман Лещенко в Facebook.

Стратегия развития сельское хозяйства до 2030 года предусматривает обеспечение продовольствием 1 млрд населения мира.

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20 лет назад Украина кормила только 40 млн человек в мире.

"Сегодня же вклад эквивалентен питанию около 400 млн человек, не считая наше население. Наша стратегия развития до 2030 года предусматривает обеспечение продовольствием 1 млрд населения мира", – написал Лещенко.

По итогам 2021 года на сельхозпредприятиях производство увеличилось на 19,2%. В результате сельское хозяйство в прошлом году дало самый высокий процент к ВВП среди всех секторов экономики – более 10%. На агропродовольственную продукцию приходится наибольший процент в общем экспорте Украины – около 41% в год.

В 2021 году в Украину было ввезено агропродукции на $8,2 млрд. Это на 19% больше, чем в 2020 году, когда импорт агропродовольственной продукции составил около $6,9 млрд.

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  • Достаточно полностью прекратить транспортное сообщение с РФ
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