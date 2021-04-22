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четверг, 22 апреля 2021 05:19

Украина хочет к Пасхе провести обмен пленными: готовят пять человек

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Украина хочет к Пасхе провести обмен пленными: готовят пять человек
Украина готовит пять человек к обмену пленными. Фото: Украинская правда

Руководитель Офиса Президента Андрей Ермак провел встречу с послами стран "Большой семерки".

"Украина заявила, что мы готовы со своей стороны накануне Пасхи отдать пять человек. Это в основном женщины и больные. К сожалению, пока с другой стороны мы ничего не услышали ", - сообщает Офис президента Украины.

Ермак отметил, что процесс взаимного освобождения удерживаемых лиц не двигается.

Украина, как и все международное сообщество, требует и ждет отвода российских войск от украинских границ, и для этого важно дипломатическое давление со стороны стран G7.

Кроме того, чрезвычайно важна поддержка со стороны стран "Большой семерки" пути Украины в ЕС и НАТО.

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В Офисе президента надеются, что Пасха будет поводом для разблокирования обмена пленными на Донбассе, заявила пресс-секретарь президента Юлия Мендель.

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22
апреля

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