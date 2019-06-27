Украина готовится присоединиться к операциям НАТО в Ираке и на море

Украина планирует присоединиться к двум операциям НАТО. Фото: 24tv.ua

Украина готовится присоединиться к операциям Североатлантического альянса в Ираке и на море.

Об этом сообщил заместитель министра обороны Анатолий Петренко после встречи с представителями оборонных ведомств стран-членов альянса в Брюсселе, передает Интерфакс-Украина.

"Уже сейчас мы завершили проекты документов, которые позволят нам присоединиться к миссии НАТО в Ираке, - это будут наши специалисты с реальным боевым опытом. Также мы планируем присоединиться к операции НАТО на море "Морской охранник" (Sea Guardian). В первую очередь - с точки зрения ситуационной осведомленности и безопасности в Черном и Азовском морях", - отметил Петренко.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Что даст Украине статус главного союзника США

Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с президентом Парламентской ассамблеи НАТО Мадлен Мун. Во время встречи обсудили широкий круг вопросов сотрудничества Украины с Североатлантическим альянсом, в частности состояние реформ, призванных приблизить Украину к стандартам НАТО.