Украина эвакуировала 30 украинцев из Афганистана

Украина эвакуировала 30 своих граждан из Афганистана. Об этом сообщил президент страны Владимир Зеленский. Об этом сообщается на странице президента в Twitter.
По его словам, из-за роста насилия в Афганистане Украина активизирует усилия для безопасного возвращения своих граждан домой.
"С Кабула сегодня эвакуировали более 30 украинском. Вскоре они будут в безопасности", - отметил президент.
Он добавил, что Украина всегда придет на помощь своим гражданам, что бы ни происходило в мире.
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