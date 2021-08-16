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понедельник, 16 августа 2021 05:30

Украина эвакуировала 30 украинцев из Афганистана

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Украина эвакуировала 30 украинцев из Афганистана
Зеленский добавил, что Украина всегда придет на помощь своим гражданам, что бы ни происходило в мире. Фото: Reuters

Украина эвакуировала 30 своих граждан из Афганистана. Об этом сообщил президент страны Владимир Зеленский. Об этом сообщается на странице президента в Twitter.

По его словам, из-за роста насилия в Афганистане Украина активизирует усилия для безопасного возвращения своих граждан домой.

"С Кабула сегодня эвакуировали более 30 украинском. Вскоре они будут в безопасности", - отметил президент.

Он добавил, что Украина всегда придет на помощь своим гражданам, что бы ни происходило в мире.

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Боевики "Талибан" объявили о контроле над всем Афганистаном.

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  • Это ничего не даст. Преступники с РФ все равно будут находить способы попасть в Украину
  • Достаточно полностью прекратить транспортное сообщение с РФ
  • Сомнительное решение. Такой контроль еще больше провоцировать Россию. Возможно обострение на Востоке
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