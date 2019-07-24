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четверг, 25 июля 2019 09:30

Украина доедает советское наследие - самое интересное в журнале "Країна"

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Мы продолжаем распадаться как общество советского образца. Находимся на последних этапах амортизации советских социальных институтов, производственной базы, системы власти, правоохранительных органов. Но не создали новой системы. Мы доедаем советское наследие, - говорит политолог и философ Максим РОЗУМНЫЙ.
- Одновременно в обществе уменьшается количество людей, способных творить новые социальные нормы. А увеличивается прослойка пассивных социальных иждивенцев - людей низкой квалификации, старшего возраста. Движемся к тому, чтобы со временем влиться в какую-то чужую структуру. Такой может стать европейская система или российская.
Несмотря на революции и патриотический подъем, даже наши лучшие порывы используют для манипуляций. Это приводит к тому, что уровень социальной организованности снижается. Коллективное сознание - как программное обеспечение - начинает глючить и теряет функциональность.

 

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Дата
25
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