Украина доедает советское наследие - самое интересное в журнале "Країна"

Мы продолжаем распадаться как общество советского образца. Находимся на последних этапах амортизации советских социальных институтов, производственной базы, системы власти, правоохранительных органов. Но не создали новой системы. Мы доедаем советское наследие, - говорит политолог и философ Максим РОЗУМНЫЙ.

- Одновременно в обществе уменьшается количество людей, способных творить новые социальные нормы. А увеличивается прослойка пассивных социальных иждивенцев - людей низкой квалификации, старшего возраста. Движемся к тому, чтобы со временем влиться в какую-то чужую структуру. Такой может стать европейская система или российская.

Несмотря на революции и патриотический подъем, даже наши лучшие порывы используют для манипуляций. Это приводит к тому, что уровень социальной организованности снижается. Коллективное сознание - как программное обеспечение - начинает глючить и теряет функциональность.

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