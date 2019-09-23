Уголь, который блокируют во Львовской области, идет на ТЭС, связанную с нардепом от партии Медведчука - Семенченко

Семен Семенченко: уголь, который блокируют во Львовской области, идет на ТЭС, связанную с нардепом от партии Медведчука

Российский уголь, который пытаются ввезти на обогатительную фабрику во Львовской области, поступает по заказу фирмы, связанной с Виктором Медведчуком. Об этом сообщил экс-народный депутат Семен Семенченко, передают Факты.

"37% той обогатительной фабрики принадлежит государству, но другие 63% - компаниям Натальи Королевской, это фракция Медведчука. И государство тут ничего не решает, идут разные коррупционные обороты в адрес частной фирмы-прокладки…", — рассказал Семен Семенченко.

По его мнению, уголь для госкомпании Центрэнерго необходимо поставлять с украинских предприятий, которые добывают уголь на подконтрольной Украине территории.

"Тот уголь… где они его будут спаливать? Не на государственной Центрэнерго. Смешают российский уголь с украинским — вместо того, чтобы обогащать украинский уголь на этой фабрике — и пойдет уголь на ТЭС Медведчука. Думаю, что на Центрэнерго необходимо направлять украинский уголь, который добывается в Украине в большом количестве на подконтрольной Украине территории", — отметил Семен Семенченко.

Напомним, на Львовщине в городе Сосновка проходит блокирование вагонов с российским углем. Активисты, большинство из которых участники АТО/ООС, устроили круглосуточное дежурство возле путей, не позволяя отправить вагоны на обогатительную фабрику.