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понедельник, 08 марта 2021 16:00

Ударят ночные морозы: какой будет погода 9 марта

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Ударят ночные морозы: какой будет погода 9 марта
В Киеве ожидается холодная погода с ночной температурой воздуха -5...-7°С. Фото: unsplash

9 марта в центральных областях Украины будет сухо, солнечно, однако холодно. Ночью температура опустится до -5...-8°С, днем ​​- около нуля.

В западных областях осадков не предвидится. Ночью -4...-7°С, днем ​​-2...+2°С, сообщает синоптикиня Наталья Диденко в Facebook.

На севере Украины тоже не стоит ожидать осадков. Ночью столбик термометра опуститься до -5...-10°С, днем ​​- около нуля.

В южных областях без осадков. Ночью -1...- 4°С, днем ​​+4...+7°С.

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На востоке Украины завтра без осадков, лишь ночью местами небольшой снег. Ночью -5...-10°С, днем ​​-3...+2°С.

В Киеве ожидается холодная погода с ночной температурой воздуха -5...-7°С, днем - ​​около нуля. Ветер прогнозируют умеренный. Без существенных осадков.

В марте 2021-го украинцы будут иметь 9 выходных. Дополнительным днем ​​отдыха стал понедельник, 8 марта, когда в Украине отмечается Международный женский день.

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Дата
08
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