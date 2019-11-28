Учредитель ICU Макар Пасенюк вошел в состав Совета директоров Киевской школы экономики

 
Ексклюзивы
1/5
Что может стать катастрофой для рейтинга Зеленского
Что может стать катастрофой для рейтинга Зеленского
1 Просмотров: 1486
Перед встречей с Путиным Зеленского предостерегли от "особого статуса" и остальных кремлевских планов
Перед встречей с Путиным Зеленского предостерегли от "особого статуса" и остальных кремлевских планов
Просмотров: 936
Позиция по газу показывает, что Зеленским руководят из Москвы - эксперт
Позиция по газу показывает, что Зеленским руководят из Москвы - эксперт
Просмотров: 918
4 года без российской газовой иглы. Как Украина не замерзла
4 года без российской газовой иглы. Как Украина не замерзла
1 Просмотров: 1215
Забужко рассказала, почему украинский Голодомор уникальный
Забужко рассказала, почему украинский Голодомор уникальный
Просмотров: 873
"Есть желание иметь другого мэра" - эксперт о деле Садового
"Есть желание иметь другого мэра" - эксперт о деле Садового
Просмотров: 1035
Снять наличные в кассе магазина: экономисты объяснили, кому выгодно нововведение
Снять наличные в кассе магазина: экономисты объяснили, кому выгодно нововведение
1 Просмотров: 11367
Садовый не устраивает Банковую - эксперт
Садовый не устраивает Банковую - эксперт
6 Просмотров: 1728
"Украинцы смогут любую власть поставить на место": как прошел День достоинства на Майдане
"Украинцы смогут любую власть поставить на место": как прошел День достоинства на Майдане
Просмотров: 1026
Когда кампания в округе от $1,5 млн, то чихать на штрафы - эксперт про нардепов-прогульщиков
Когда кампания в округе от $1,5 млн, то чихать на штрафы - эксперт про нардепов-прогульщиков
Просмотров: 675
Фото
Все фото
3
4
26
6
7
Логотип Евровидения 2020 создали из флагов
Логотип Евровидения 2020 создали из флагов
Государство в смартфоне: выбрали украинку, которая стала лицом мобильного приложения
Государство в смартфоне: выбрали украинку, которая стала лицом мобильного приложения
Показали эпические фотографии, которые доведут до истерического смеха
Показали эпические фотографии, которые доведут до истерического смеха
Украинка рассказала об особенностях обучения на дизайнера в США
Украинка рассказала об особенностях обучения на дизайнера в США
Без отопления и света: люди пришли ночевать к мэру
Без отопления и света: люди пришли ночевать к мэру
Видео
Все видео
"Я не умру в туалете!" - сын известного российского художника застрял в туалете самолете
"Я не умру в туалете!" - сын известного российского художника застрял в туалете самолете
Показали трейлер патриотической украинской комедии "Наши котики"
Показали трейлер патриотической украинской комедии "Наши котики"
Забужко рассказала, почему украинский Голодомор уникальный
Забужко рассказала, почему украинский Голодомор уникальный
В столице остановились троллейбусы
В столице остановились троллейбусы
"Украинцы смогут любую власть поставить на место": как прошел День достоинства на Майдане
"Украинцы смогут любую власть поставить на место": как прошел День достоинства на Майдане
Интервью
1/5
Полгода работы президента Зеленского. Оценки и прогнозы
Полгода работы президента Зеленского. Оценки и прогнозы
24 Просмотров: 6426
Какая рыба исчезает из украинских водоемах - эксперт дает неутешительные прогнозы
Какая рыба исчезает из украинских водоемах - эксперт дает неутешительные прогнозы
Просмотров: 2835
Google прослушивает - криминалист рассказал о кибершпионаже
Google прослушивает - криминалист рассказал о кибершпионаже
Просмотров: 2313
Когда заработает видеофиксация нарушений на дороге
Когда заработает видеофиксация нарушений на дороге
Просмотров: 1314
"Заказали" - философ про опрос на оккупированных территориях
"Заказали" - философ про опрос на оккупированных территориях
1 Просмотров: 1233
Колонка
Юрій Стригун
Юрій Стригун
25 ноября 2019
Просмотров: 1224
Марися
Востаннє я кашляв у Польщі. В лютому ми приїхали в Полчин-Здруй і тиждень шукали бодай якоїсь роботи. Ніхто не брав, бо з промисловості в місті була ...
четверг, 28 ноября 2019 15:12

Учредитель ICU Макар Пасенюк вошел в состав Совета директоров Киевской школы экономики

  Комментировать
Учредитель ICU Макар Пасенюк вошел в состав Совета директоров Киевской школы экономики
Один из основателей финансовой группы ICU Макар Пасенюк

Один из основателей финансовой группы ICU Макар Пасенюк вошел в состав совета директоров Киевской Школы Экономики (Kyiv School of Economics, KSE).

Совет директоров - ключевой орган стратегического управления KSE. На ежегодных встречах Совета утверждаются политики, главные векторы деятельности и приоритеты развития Школы. В состав Совета входят известные международные и отечественные экономисты и общественные деятели, такие как Чарльз Беккер, Джон Хербст, Хортон Биби Сентер, Тимофей Милованов, Святослав Вакарчук, Петр Чернышев и другие.

"Пасенюк - один из самых профессиональных финансистов Украины и давний друг Школы. Мы убеждены, что его опыт и экспертиза усилят KSE на пути к ее цели - создание интеллектуального фундамента для сильной и инновационной экономики Украины", - заявила Наталья Шаповал, глава управленческой команды Киевской школы экономики.

"Я 20 лет работаю в финансовой сфере и по собственному опыту знаю, каких знаний и навыков не хватает украинским специалистам. Закрыть эти пробелы и повысить конкурентоспособность наших выпускников на международных рынках - такими я вижу свои задачи, как члена совета директоров KSE. С нашей помощью студенты должны держать уже достигнутый уровень и еще глубже развивать свои компетенции, быть востребованными экономистами, финансистами, управленцами как в своей стране, так и за рубежом, ни в чем не уступая коллегам, которые окончили иностранные ВУЗы", - считает Пасенюк.

С 2016 г. ICU является стратегическим партнером KSE и всячески поддерживает академические инициативы Школы, принимает участие в разработке учебных программ, финансисты из ICU читают профессиональные лекции студентам Школы. В 2017 году ICU также выступила инициатором создания Центра совершенствования экономической журналистики при KSE, который уже третий год подряд предоставляет журналистам и редакторам СМИ прочную экономическую базу, учит практикам быстрого и качественного анализа массива финансовой отчетности, умению отделять правду от манипулирования цифрами. Среди основателей Центра также компании Visa и Kyivstar.

Справка.

Макар Пасенюк - CFA, бакалавр бизнес-администрации Международного христианского университета (Украина/Австрия), магистр Киевского национального экономического университета им. В. Гетьмана по специальности "Управление международным бизнесом"; имеет диплом Stanford Graduate School of Business по специальности Executive Leadership Development. Профессиональную карьеру начинал в киевском офисе английского банка Caspian Securities. Затем почти 10 лет провел в лондонском и киевском офисах ING в департаменте корпоративных финансов, был управляющим директором ING Bank Ukraine. В 2006 вместе с Константином Стеценко и Валерией Гонтаревой основал ICU.

Группа ICU - международная финансовая группа с многомиллионными активами в управлении. Команда Макара Пасенюка стала одной из самых продуктивных в Украине - объем успешных M&A сделок под его управлением составляет более $1 млрд, реструктуризаций корпоративной задолженности - около $3 млрд, реструктуризации внешнего долга Украины - на сумму $2.7 млрд.

Совет директоров Киевской школы экономики — главный руководящий орган Школы. Именно во время ежегодных встреч членов Совета утверждаются политики, пересматриваются направления деятельности Школы и определяются приоритеты развития на ближайшие годы.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Учредитель ICU Макар Пасенюк вошел в состав Совета директоров Киевской школы экономики». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
28
ноября

Великобритания поддержала действия российских военных

Убитую режимом Аллу Горскую называли душой шестидесятников

Правительство обратилось к русским с просьбой ввести войска

Экс-солист The Beatles выступил на сцене в последний раз

Самое читаемое
Показали эпические фотографии, которые доведут до истерического смеха
Показали эпические фотографии, которые доведут до истерического смеха
26
 Просмотров: 38521
Гусь и солдатики: как проводили рождественские праздники немцы в 1940 году
Гусь и солдатики: как проводили рождественские праздники немцы в 1940 году
18
 Просмотров: 20394
Какие штаны выпали из моды этой зимой
Какие штаны выпали из моды этой зимой
8
 Просмотров: 16390
Куда вложить деньги, чтобы приумножить сбережения: советы экспертов
Куда вложить деньги, чтобы приумножить сбережения: советы экспертов Просмотров: 12519
Показали породу собак, имеющих вид маленьких игрушечных мишек
Показали породу собак, имеющих вид маленьких игрушечных мишек
22
 Просмотров: 11394
Общество
"Я не умру в туалете!" - сын известного российского художника застрял в туалете самолете
"Я не умру в туалете!" - сын известного российского художника застрял в туалете самолете
 Просмотров: 36
Елена Зеркаль написала заявление на увольнение с МИД
Елена Зеркаль написала заявление на увольнение с МИД Просмотров: 153
С 2020-го перестанут латать ямы на дорогах
С 2020-го перестанут латать ямы на дорогах 1 Просмотров: 405
Логотип Евровидения 2020 создали из флагов
Логотип Евровидения 2020 создали из флагов
3
 Просмотров: 180
"Пи***асы и враги Украины" – Яроша разгневал обыск у Зверобой
"Пи***асы и враги Украины" – Яроша разгневал обыск у Зверобой 1 Просмотров: 1899
Больше всего комментируют
7
Нацбанк заявил о давлении Коломойского
5
За осень Зеленский потерял 21% поддержки - опрос
4
У волонтера Маруси Зверобой проходят обыски
3
Зеленский: "Нажимаешь кнопку и коррупционера нет"
2
Федина прокомментировала подозрение Держбюро расследований
Голосов: 47156
Голосование Поддерживаете введение биометрического контроля на границе с РФ?
  • Поддерживаю. Теперь нужно запретить украинцам ездить в Россию
  • Нет, ничего не даст кроме очередей на границе
  • Нужно вводить визовый режим
  • Лучше запретить россиянам въезд в Украину
  • Это ничего не даст. Преступники с РФ все равно будут находить способы попасть в Украину
  • Достаточно полностью прекратить транспортное сообщение с РФ
  • Сомнительное решение. Такой контроль еще больше провоцировать Россию. Возможно обострение на Востоке
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua