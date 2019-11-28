Учредитель ICU Макар Пасенюк вошел в состав Совета директоров Киевской школы экономики

Один из основателей финансовой группы ICU Макар Пасенюк

Один из основателей финансовой группы ICU Макар Пасенюк вошел в состав совета директоров Киевской Школы Экономики (Kyiv School of Economics, KSE).

Совет директоров - ключевой орган стратегического управления KSE. На ежегодных встречах Совета утверждаются политики, главные векторы деятельности и приоритеты развития Школы. В состав Совета входят известные международные и отечественные экономисты и общественные деятели, такие как Чарльз Беккер, Джон Хербст, Хортон Биби Сентер, Тимофей Милованов, Святослав Вакарчук, Петр Чернышев и другие.

"Пасенюк - один из самых профессиональных финансистов Украины и давний друг Школы. Мы убеждены, что его опыт и экспертиза усилят KSE на пути к ее цели - создание интеллектуального фундамента для сильной и инновационной экономики Украины", - заявила Наталья Шаповал, глава управленческой команды Киевской школы экономики.

"Я 20 лет работаю в финансовой сфере и по собственному опыту знаю, каких знаний и навыков не хватает украинским специалистам. Закрыть эти пробелы и повысить конкурентоспособность наших выпускников на международных рынках - такими я вижу свои задачи, как члена совета директоров KSE. С нашей помощью студенты должны держать уже достигнутый уровень и еще глубже развивать свои компетенции, быть востребованными экономистами, финансистами, управленцами как в своей стране, так и за рубежом, ни в чем не уступая коллегам, которые окончили иностранные ВУЗы", - считает Пасенюк.

С 2016 г. ICU является стратегическим партнером KSE и всячески поддерживает академические инициативы Школы, принимает участие в разработке учебных программ, финансисты из ICU читают профессиональные лекции студентам Школы. В 2017 году ICU также выступила инициатором создания Центра совершенствования экономической журналистики при KSE, который уже третий год подряд предоставляет журналистам и редакторам СМИ прочную экономическую базу, учит практикам быстрого и качественного анализа массива финансовой отчетности, умению отделять правду от манипулирования цифрами. Среди основателей Центра также компании Visa и Kyivstar.

Справка.

Макар Пасенюк - CFA, бакалавр бизнес-администрации Международного христианского университета (Украина/Австрия), магистр Киевского национального экономического университета им. В. Гетьмана по специальности "Управление международным бизнесом"; имеет диплом Stanford Graduate School of Business по специальности Executive Leadership Development. Профессиональную карьеру начинал в киевском офисе английского банка Caspian Securities. Затем почти 10 лет провел в лондонском и киевском офисах ING в департаменте корпоративных финансов, был управляющим директором ING Bank Ukraine. В 2006 вместе с Константином Стеценко и Валерией Гонтаревой основал ICU.

Группа ICU - международная финансовая группа с многомиллионными активами в управлении. Команда Макара Пасенюка стала одной из самых продуктивных в Украине - объем успешных M&A сделок под его управлением составляет более $1 млрд, реструктуризаций корпоративной задолженности - около $3 млрд, реструктуризации внешнего долга Украины - на сумму $2.7 млрд.

Совет директоров Киевской школы экономики — главный руководящий орган Школы. Именно во время ежегодных встреч членов Совета утверждаются политики, пересматриваются направления деятельности Школы и определяются приоритеты развития на ближайшие годы.