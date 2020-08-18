Учителей будут учить новым формам проведения уроков

Этот курс поможет педагогам легко организовать две формы обучения: дистанционную и смешанную. Фото: Pixabay

Онлайн-курс о дистанционном и смешанном обучении представило Министерство образования и науки Украины.

Регистрацию на него открыли для педагогов и руководителей учреждений общего среднего и профессионально-технического образования, сообщает пресс-служба ведомства.

"Карантин стал вызовом для всех участников образовательного процесса - педагогов, администрации, учащихся и их родителей... Чтобы в течение следующего учебного года педагоги лучше знали, как комфортно и эффективно организовать образовательный процесс, мы запускаем онлайн-курс для педагогов и руководителей учреждений образования", - отметила заместитель министра образования и науки Любомира Мандзий.

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Онлайн-курс разработан для педагогов и руководителей школ и учреждений профессионально-технического образования, а также образовательных управленцев. Этот курс поможет педагогам легко организовать 2 формы обучения - дистанционную и смешанную, сочетающую дистанционное и очное обучение.

Курс разработало Министерство образования и науки Украины совместно со студией онлайн-образования EdEra при поддержке Швейцарии. С деталями курса и процессом регистрации можно ознакомиться на сайте МОН.

В регионах красной зоны по уровню эпидемической опасности Covid-19 обучение в школах будет проходить в онлайн-режиме. В оранжевой, желтой и зеленой зонах школы будут работать, заявил заместитель министра здравоохранения, главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко.