Учитель трудового обучения открыто поддерживал оккупацию Украины Россией

В Одесской области учителя трудового обучения уволили из-за антиукраинских лозунгов в соцсети.

Учитель Граденицкой школы Николай Ласица открыто поддерживал оккупацию Украины Россией, сообщает общественный активист Демьян Ганул на странице в Facebook.

Автор: Скришот Публикации, которые призывают к сепаратизму в запрещенной в Украине соцсети ВКонтакте

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Автор: Скришот Публикации, которые призывают к сепаратизму в запрещенной в Украине соцсети ВКонтакте

"Учитель в запрещенной социальной сети постил сообщение антиукраинского характера. Начиная с главаря "ДНР" Захарченко и заканчивая тем, что Одесса - это Россия, в сопровождении запрещенной георгиевской ленты. Учителя уволили из школы, ведь недопустимо, чтобы человек с такими взглядами работала в сфере образования", - говорится в его сообщении.

Также активист обнародовал видео, на котором учитель утверждает, что он поддерживает Украину.

"Я ничего этого плохого детей не учу", - уверяет педагог.

В Краматорске В Донецкой области учитель информатики Александр Голдсберг уволился из школы по собственному желанию. В Facebook он разместил антиукраинские высказывания, сепаратистские взгляды и глумление из погибших украинских бойцов.