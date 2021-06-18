Участятся судороги и отравления

Берегитесь заболевания сальмонеллезом и дизентерией. Не употребляйте в пищу сырых продуктов. Фото: pixabay.com

18 июня едва хватит сил дождаться конца рабочего дня. Восстановить бодрость поможет оздоровительный массаж и бассейн. Побалуйте себя вкусненьким. Об этом Gazeta.ua рассказала астролог Елена Максимова.

"От переутомления могут дрожать руки, - говорит астролог. - Чаще будут возникать судороги. Нервная система потребует поддержки. Начните курс упражнений для восстановления полноценной подвижности конечностей. Здоровым людям следует начать день с интенсивной гимнастики. Берегитесь заболевания сальмонеллезом и дизентерией. Не употребляйте в пищу сырых продуктов. Откажитесь от быстрых перекусов на бегу. Участятся отравления".

Овен

Будут возникать проблемы с памятью. Время от времени может беспокоить головная боль. Снижается работоспособность. Не засиживайтесь долго на работе. Прогуляйтесь вечером пешком.

Телец

Будет беспокоить урчание в животе. Уделите внимание своему питанию. Не допускайте больших перерывов между приемами пищи. Позаботьтесь о совместимости продуктов.

Близнецы

Снизится острота зрения. Это временное явление. Чаще давайте глазам отдых. Не следует подбирать очки.

Рак

Будет мешать ощущение тяжести в голове. Интеллектуальные виды деятельности будут мало результативными. Стимулируйте мозговое кровоснабжение.

Лев

Обострится обоняние. Резкие запахи вы не будете выносить. Зато заметен эффект может дать ароматерапия. Попробуйте ее на себе.

Дева

Травмированные суставы вновь напомнят о себе. Неловкое движение может вызвать повторное повреждение. Берегите себя.

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Весы

Тело потребует дополнительного увлажнения. Принимайте ванну. Используйте увлажняющие кремы. Пейте чистую воду.

Скорпион

Резко повышается кровяное давление. Есть опасность носового кровотечения. Плохо будут чувствовать себя женщины в критические дни.

Стрелец

Возможны перебои в работе сердца. Прислушайтесь к самочувствию. По возможности создайте себе комфортные условия для работы. Избегайте стрессов.

Козерог

Не желательно проводить операции. Особенно на горле. Могут возникать осложнения как в процессе хирургического вмешательства, так и в период реабилитации.

Водолей

Вы будете реагировать на изменение погодных условий. Утром трудно будет поднять себя с кровати. Откажитесь от дополнительной работы. Сил на нее может не хватить.

Рыбы

Внимательно изучайте взаимодействие лекарственных препаратов. Имейте представление о возможных побочных эффектах. Не занимайтесь самолечением. Вы навредите себе.

Неделя с 14 по 20 июня будет наполнена приятными впечатлениями. Сезон затмений проходит. Наступает период расцвета и больших возможностей.