Участнику схемы Гладковского выбрали залог

Высший антикоррупционный суд определил сумму залога Виталию Жукову - участнику схемы экс-заместителя секретаря СНБО Олега Гладковского, причастного к хищению в оборонке.
"В суде прокурор настаивал на избрании подозреваемому меры пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения залога в сумме 23 млн гривен. Однако следственная судья отказала в применении к фигуранту дела содержания под стражей и выбрала другую меру пресечения - а именно залог в размере 5 млн 255 тыс. гривен", сообщает пресс-служба САП.
Подозреваемый должен:
прибывать к детективу, прокурору и суд по первому вызову;
сообщать детективу, прокурору или суд об изменении своего места жительства или работы;
не отлучаться из Киева без разрешения следователя, прокурора, суда;
воздерживаться от общения с другим подозреваемым и свидетелями по делу;
сдать паспорт для выезда за границу;
носить электронное средство контроля.
Срок действия меры пресечения - до 3 июня 2020 года.
Вопрос об обжаловании меры пресечения будет решен после ознакомления с полным текстом решения суда.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Братья Ермаки повторяют историю Свинарчуков-Гладковских - эксперт
30 апреля антикорупционщики сообщили о подозрении в уклонении от уплаты налогов на сумму почти 50 млн грн и легализации этих средств четырем лицам, причастным к компании "Оптимумспецдеталь".
В СМИ пишут, что речь идет об номинальном экс-директоре "Оптимумспецдетали" Владимире Волохаче, Виталие Жукове и Андрее Рогозе, которые фактически руководили и обеспечивали работу общества, а также бухгалтере Иванюк.
Олег Гладковский – один из главных экс-бизнес-партнеров предыдущего президента Петра Порошенко. Он руководил корпорацией "Богдан", долю в которой имел также и Порошенко. В 2015 году Гладковський занял должность заместителя секретаря СНБО.
Издание "Bihus.info" в феврале – марте 2019 года опубликовало расследование о том, как люди из окружения Порошенко курируют хищения в оборонной сфере.
Комментарии