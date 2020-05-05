Участнику схемы Гладковского выбрали залог

Избрана мера пресечения участнику схемы Гладковского. Фото: прессслужба САП.

Высший антикоррупционный суд определил сумму залога Виталию Жукову - участнику схемы экс-заместителя секретаря СНБО Олега Гладковского, причастного к хищению в оборонке.

"В суде прокурор настаивал на избрании подозреваемому меры пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения залога в сумме 23 млн гривен. Однако следственная судья отказала в применении к фигуранту дела содержания под стражей и выбрала другую меру пресечения - а именно залог в размере 5 млн 255 тыс. гривен", сообщает пресс-служба САП.

Подозреваемый должен:

прибывать к детективу, прокурору и суд по первому вызову;

сообщать детективу, прокурору или суд об изменении своего места жительства или работы;

не отлучаться из Киева без разрешения следователя, прокурора, суда;

воздерживаться от общения с другим подозреваемым и свидетелями по делу;

сдать паспорт для выезда за границу;

носить электронное средство контроля.

Срок действия меры пресечения - до 3 июня 2020 года.

Вопрос об обжаловании меры пресечения будет решен после ознакомления с полным текстом решения суда.

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30 апреля антикорупционщики сообщили о подозрении в уклонении от уплаты налогов на сумму почти 50 млн грн и легализации этих средств четырем лицам, причастным к компании "Оптимумспецдеталь".

В СМИ пишут, что речь идет об номинальном экс-директоре "Оптимумспецдетали" Владимире Волохаче, Виталие Жукове и Андрее Рогозе, которые фактически руководили и обеспечивали работу общества, а также бухгалтере Иванюк.

Олег Гладковский – один из главных экс-бизнес-партнеров предыдущего президента Петра Порошенко. Он руководил корпорацией "Богдан", долю в которой имел также и Порошенко. В 2015 году Гладковський занял должность заместителя секретаря СНБО. Издание "Bihus.info" в феврале – марте 2019 года опубликовало расследование о том, как люди из окружения Порошенко курируют хищения в оборонной сфере.