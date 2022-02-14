Участников проекта "Ревизоры на пороге" выгнали на улицу посреди ночи: детали скандала

Социальному реалити с элементами тревела "Ревизоры на пороге" аналогов нет на украинском телевидении. Фото: предоставлено пресс-службой "Нового канала"

В луцком отеле произошла ситуация, ошеломившая участников реалити "Ревизоры на пороге", а также их съемочную команду и ведущую Анну Жижу. Владелец не дал гостям до конца оценить сервис заведения.

В стартующем проекте на "Новом канале" зрители вместе с профессиональными отельерами посетят черкасский семейный комплекс, тернопольский хостел и луцкий luxury-отель. Участники заселяются к конкурентам для оценки чистоты, завтраков, комфорта и гостеприимства.

"На часах было 23:30, к нашему номеру пришел администратор и попросил собрать вещи и выселиться из отеля. Это известие меня ошеломило. На улице темно и холодно, куда идти в чужом городе? С нами поступили очень бесчеловечно. И, главное, за что?", - рассказала участница реалити, владелица черкасского семейного комплекса Анна Труба.

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Номера участники забронировали на двое суток. Но владелец решил их выпроводить ночью.

На рецепции работница заверила, что бронирование было на один день. А по их правилам, по ее словам, выселение проходит до 24:00.

Социальному реалити с элементами тревела "Ревизоры на пороге" аналогов нет на украинском телевидении. В каждой программе три пары отельеров посещают три разных отеля. Они будут по очереди гостить друг у друга и будут оценивать уровень сервиса. Будут обсуждать, что такое гостевой этикет и качественное обслуживание. В конце каждого выпуска участники будут выбирать заведение, в котором им было комфортно. А будут голосовать собственными средствами, самостоятельно решая, во сколько обслуживают сервис, гостеприимство и номера отеля.