"Убивали для удовольствия, как в тире" - майдановец вспомнил события 18-20 февраля

38-летний Андрей Мальков из Львова участвовал в стычках на Майдане. Фото: Валерий Шмаков

На конечном этапе Революции достоинства в феврале 2014 года продолжались противостояния между силовиками и протестующими в центре Киева.

Как следствие, 22 февраля Верховная Рада отстранила президента-беглеца Виктора Януковича и назначила досрочные выборы главы государства.

38-летний Андрей Мальков из Львова участвовал в стычках на Майдане. Ездил туда периодически, но в последний раз прибыл по просьбе сотника.

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"На Крещатике горел Дом профсоюзов. Слышали взрывы - "беркутовцы" бросали светошумовые гранаты. Отсекли проход на Грушевского и Институтскую. Площадь оказалась в кольце. Люди рассказывали, что там было, как в тире. Беззащитных убивали ради удовольствия. В переговорах снайперов слышали, как играют плюс один, плюс два, догоняй ", - рассказывает.

Участник Революции достоинства также обратил внимание, что протестующим помогал дым. По его словам, это была мистика. Ни разу дым не несло на Майдан, и это защищало людей. Как начиналась стрельба, силовики не видели, куда целиться.

Полное интервью с Андреем Малькивим читайте в журнале "Країна" от 18 февраля.

Проходит 7 лет с тех пор, как в Украине продолжались события Революции достоинства. Украинцы собирались на Майдан для того, чтобы отстаивать свое право на свободу и достойную жизнь. Среди них был и священник Иван Гальо из города Хыров Старосамборского района Львовской области. Он вместе с неравнодушными земляками поехал в Киев в первые дни.