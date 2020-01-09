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четверг, 09 января 2020 03:01

Убийство Шеремета. Стало известно, когда рассмотрят апелляцию адвокатов Антоненко

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Убийство Шеремета. Стало известно, когда рассмотрят апелляцию адвокатов Антоненко
Суд перенес заседание по апелляции на меру пресечения Антоненко.

Киевский апелляционный суд на 10 января назначил рассмотрение апелляции адвокатов подозреваемого в убийстве Шеремета Андрея Антоненко.

Заседание суда 8 января проходило при отсутствии подозреваемого, которого не доставили в зал суда, сообщает LB.ua.

Антоненко принимал участие в заседании с помощью видеотрансляции. Его адвокаты считают, что это не дает возможности полноценно оказывать ему правовую помощь. В связи с этим защита попросила суд объявить перерыв до 10 января. Суд удовлетворил ходатайство адвокатов и отложил рассмотрение апелляции на меру пресечения Антоненко на 10 января.

Начало суда запланировано на 11:30.

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До этого адвокаты Антоненко просили об отводе коллегии судей под председательством судьи Татьяны Фрыч – эта судья проводила заседание по делу Яны Дугарь. Но ходатайство было отклонено.

14 декабря Печерский районный суд Киева арестовал музыканта и военного Андрея Антоненко. Мера пресечения действует до 8 февраля 2020 года.

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