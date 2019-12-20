Убийство Шеремета: спецназовцы заблокировали залу суда, где должны рассматривать апелляцию Кузьменко

Зала суда, который должен рассмотреть жалобу на арест подозреваемого в убийстве Павла Шеремета Юлии Кузьменко, заблокировал толпа спецназовцев
Трансляцию из зала суда ведет в Facebook адвокат Кузьменко Владислав Добош.
При этом на момент блокировки суда спецназовцами прокуроры по делу так и не прибыли на суд.
Присутствующие в суде начали выкрикивать силовикам: "Позор!".
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13 декабря Печерский суд арестовал до 8 февраля 2020 военнослужащего и музыканта Андрея Антоненко. Суд также арестовал врача-хирурга Юлию Кузьменко. Перед этим суд избрал меру пресечения подозреваемому в убийстве журналиста Павла Шеремета военной медсестре Яне Дугар в виде круглосуточного домашнего ареста сроком на два месяца (до 8 февраля).
Генпрокуратура обновила группу прокуроров по делу об убийстве Павла Шеремета.
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