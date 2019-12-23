Убийство Шеремета: объявили результаты экспертизы

Происхождение и цель хранения найденной при обыске мины объяснять Антоненко отказывается. ФОТО: 24tv.ua

В подрыве автомобиля Павла Шеремета было использовано такое же вещество, которое нашли в мине, изъятой во время обыска у Андрея Антоненко.

Указывают на это результаты взрывотехнической экспертизы, сообщает пресс-служба Национальной полиции.

По заключению экспертов, изъятый при обыске у Антоненко предмет является выхолощенной промышленно изготовленной боевой противопехотной осколочной миной направленного действия МОН-50. Ее корпус изготовили в 1987 на заводе "Дунарит" в Болгарии, того же года снарядили взрывчатым веществом ПВВ 5-А на "Самарском заводе взрывчатых веществ".

"В корпусе мины специалисты нашли остатки взрывчатого вещества на основе гексогена. Именно этот материал и был в основе самодельных взрывных устройств, с помощью которых совершили покушение на убийство предпринимателя из Косово и взорвали машину журналиста Павла Шеремета", – говорится в сообщении Нацполиции.

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На корпусе и внутри мины эксперты также обнаружили смешанные биологические следы. Принадлежность их еще предстоит установить.

Объяснять происхождение и цель хранения изъятого предмета подозреваемый отказался. Так же отказывается и от следственных экспериментов и показаний.

13 декабря Печерский суд арестовал до 8 февраля 2020 военнослужащего и музыканта Андрея Антоненко по подозрению в убийстве Павла Шеремета. Во время обыска, который провели в тот же день, полиция нашла предмет, похожий на противопехотную мину.