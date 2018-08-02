Убийство Шеремета: Генпрокуратура сообщила важную информацию

Следователи не считают терактом убийство одного из руководителей "Украинской правды" Павла Шеремета. Фото: Vosizneias

Следователи не нашли признаков террористического акта в деле об убийстве одного из руководителей "Украинской правды" Павла Шеремета.

Такое сообщение содержится в объяснениях, которые редактор УП Алена Притула получила от Генеральной прокуратуры, пишет "Украинская правда".

"Субъективная сторона состава преступления по ст. 258 УК "Террористический акт "предусматривает нарушения общественной безопасности, запугивания населения, провокации военного конфликта, международного осложнения, влияние на принятие решений или совершения или несовершения действий органами государственной власти", - говорится в сообщении.

В Генпрокуратуре уточнили, что "на время регистрации производства и на сегодняшний день таких признаков не установлено". Также следователи сообщили результаты экспертизы о мощности взрывного устройства - от 350 до 700 граммов в тротиловом эквиваленте. Как отмечают правоохранители, это "относительно незначительное количество для поражения многих целей".

"Способ крепления устройства, направленность взрывной волны и ее поражающих элементов исключительно в салон автомобиля (само сиденье водителя) исключают возможность поражения других лиц", - говорится в объяснениях.

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В ГПУ рассказали, что их сотрудники под наблюдением СБУ изучали уголовное производство и также не установили оснований для квалификации убийства как теракт. В объяснениях также отметили, что прокурор, который является процессуальным руководителем в деле, и двое следователей Нацполиции освобождены от других расследований для концентрации "усилия исключительно на этом производстве".

По требованию Елены Притулы признать ее потерпевшей по делу, ГПУ ответила, что "права и обязанности потерпевшего возникают с момента подачи им заявления о совершении преступления или заявления о привлечении в качестве потерпевшей".

"Такое заявление от Елены Притулы (20.07.2017), а также мамы журналиста Шеремет Людмилы Станиславовны и дочери Елизаветы (21.07.2017) поступили к следователям Нацполиции. После заявлений всем пострадавшим была издана памятка о процессуальных правах и обязанностях потерпевшего, в которых стоят их подписи ", - отметили в прокуратуре.

Один из руководителей "Украинской правды" Павел Шеремет погиб утром 20 июля 2016-го. Ему под автомобиль подложили взрывчатку. Материалы дела засекретили.