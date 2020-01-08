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среда, 08 января 2020 20:27

Убийство подруг в Киеве: подозреваемым избрали меру пресечения

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Убийство подруг в Киеве: подозреваемым избрали меру пресечения
Подозреваемых арестовали на два месяца. Фото: ТСН

Подозреваемым в убийстве двух девушек в Киеве Сергею Ксендзику и Елизавете Бершацкой избрали меру пресечения в виде содержания под стражей без возможности внесения залога.

Соответствующее решение в среду, 8 января, принял Шевченковский райсуд Киева, передает пресс-служба прокуратуры Киева в Facebook.

Действия 34-летнего мужчины и его 19-летней сообщницы квалифицированы по п. 1, 6, 12 ч. 2 ст. 115 "Умышленное убийство двух лиц, совершенное из корыстных побуждений по предварительному сговору группой лиц" и ч. 4 ст. 187 "Разбой, направленный на завладение имуществом, соединенное с причинением тяжких телесных повреждений" УКУ.

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Подозреваемым грозит от 10 до 15 лет лишения свободы или пожизненное заключение.

Подруги 16-летняя Мария Камынина и 19-летняя Ева Лысенко исчезли в Киеве 2 января. Их тела нашли в съемной квартире на Подоле в Киеве 4 января. К убийству могут быть причастны 34-летний Сергей Ксендзик из села Любитов Ковельского района на Волыни и 19-летняя Елизавета Бершацкая из села Липняжка Добровеличкивского района Кировоградской области.

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