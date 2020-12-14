Убийство Кирилла Тлявова: подозреваемый слег с коронавирусом

У Ивана Приходько обнаружили коронавирус перед продолжением его ареста. Фото: РБК-Украина

Заседание по делу об убийстве 5-летнего Кирилла Тлявова перенесли на 16 декабря. Именно в этот день завершается мера пресечения у обвиняемого Ивана Приходько, которую должны продолжить.

Однако у Приходько обнаружили коронавирус и положили в Переяславскую центральную районную больницу, передает "Суспильне".

Поэтому продолжение его ареста под угрозой.

По состоянию на 14 декабря у Приходько была в норме температура и сатурация, но от осмотра врача без адвоката он отказался.

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31 мая в прошлом году в Переяславле на Киевщине был смертельно ранен выстрелом в голову 5-летний Кирилл Тлявов. Через 3 суток мальчик умер в столичной больнице. Кирилл получил пулю, когда со старшим братом играл возле своего двора. Смертельный выстрел совершил уже бывший работник патрульной полиции Иван Приходько, по версии следствия. В тот день с коллегой Владимиром Петровцем, его несовершеннолетним сыном и другом Дмитрием Кривошеем в нерабочее время стреляли по жестяных банках во дворе. Ивана Приходько и Владимир Петровец не признали своей вины, отказались давать показания по делу и проходить тест на алкоголь и следы пороха.