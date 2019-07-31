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среда, 31 июля 2019 10:48

Убийство Гандзюк: надпись на стене предупреждает виновных

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Убийство Гандзюк: надпись на стене предупреждает виновных
Активисты нарисовали мурал на стене горсовета. ФОТО: facebook

На стене Херсонского горсовета появился мурал. На нем написано: "Убийцы Кати Гандзюк будут наказаны".

Фото в Facebook опубликовали активисты движения "Кто заказал Катю Гандзюк?"

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"Год со дня нападения на Катю Гандзюк. На стене горсовета в Херсоне проступила надпись. Так и будет. Мы не слезем", - написали они под постом.

31 июля исполняется год со дня нападения на 33-летнюю Екатерину Гандзюк, активистку, советницу мэра Херсона. На неё у дома вылили литр серной кислоты. Получила химические ожоги более 30% тела - головы, лица, левой руки и ноги, передней части грудной клетки, левого глаза. Перенесла 14 операций. После трех месяцев в больнице умерла.

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Дата
31
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