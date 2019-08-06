Убийство Гандзюк: до конца недели завершат расследование участия Мангера

К концу недели Мангер получит сообщение о завершении следствия. Фото: УНИАН

К концу недели закончат расследование причастности председателя Херсонского облсовета Владислава Мангера к нападению на активистку Екатерину Гандзюк.

Такое обещание дал генпрокурор Юрий Луценко в комментарии СМИ, видео которого обнародовал в Facebook его пресс-секретарь.

"До конца недели господин Мангер получит сообщение о завершении досудебного следствия и начнет знакомиться с материалами обвинения, после чего также пойдет в суд", - сказал Луценко.

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Мангеру объявили подозрение в организации убийства Екатерины Гандзюк. Позже подозрение изменили с заказа заказного убийствана заказ избиения.

31 июля исполняется год со дня нападения на 33-летнюю Екатерину Гандзюк, активистку, советницу мэра Херсона. На неё у дома вылили литр серной кислоты. Получила химические ожоги более 30% тела. Перенесла 14 операций. После трех месяцев в больнице умерла.