Убийство 5-летнего мальчика: подозреваемого взяли под стражу

Кирилл Тлявов умер 3 июня. Фото: Телеканал 24

Полицейского Ивана Приходько, подозреваемого в убийстве 5-летнего Кирилла Тлявова из Переяслав-Хмельницкого Киевской области, взяли под стражу на 2 месяца без права на залог.

Решение вынес Голосеевский суд Киева, сообщает Громадське.

Прокуратура отмечала риск побега подозреваемого, давления на свидетелей, уничтожения вещественных доказательств.

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В ходе следственных экспериментов были допрошены другие свидетели - Петровец и Кривошея, которые находились рядом с Приходько в момент совершения выстрела. В результате него погиб Кирилл Тлявов.

31 мая 5-летний мальчик получил огнестрельное ранение в голову, играя во дворе. Неподалеку двое полицейских в нетрезвов виде стреляли по жестянкам в свой выходной день. Ребенок умер в больнице через несколько дней.