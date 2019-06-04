Убийство 5-летнего мальчика: подозреваемого взяли под стражу

Полицейского Ивана Приходько, подозреваемого в убийстве 5-летнего Кирилла Тлявова из Переяслав-Хмельницкого Киевской области, взяли под стражу на 2 месяца без права на залог.
Решение вынес Голосеевский суд Киева, сообщает Громадське.
Прокуратура отмечала риск побега подозреваемого, давления на свидетелей, уничтожения вещественных доказательств.
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В ходе следственных экспериментов были допрошены другие свидетели - Петровец и Кривошея, которые находились рядом с Приходько в момент совершения выстрела. В результате него погиб Кирилл Тлявов.
31 мая 5-летний мальчик получил огнестрельное ранение в голову, играя во дворе. Неподалеку двое полицейских в нетрезвов виде стреляли по жестянкам в свой выходной день. Ребенок умер в больнице через несколько дней.
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