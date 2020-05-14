Uber меняет правила поездок

Uber вводит новые правила поездок. Фото: Такси Сервис

Водители международного сервиса такси Uber без масок не смогут больше перевозить пассажиров . Ограничения в официальном приложении действовать со следующей недели.

Перед началом каждой поездки водители должны будут делать селфи в маске и отправлять в компанию. Кроме того, перед каждой поездкой они должны будут провести дезинфекцию рук, говорится в заявлении компании.

Одеть маску должны будут и пассажиры Uber. Их перевозить разрешили только на заднем сиденье, при этом окна должны быть открыты для вентиляции салона. Максимальное количество посадочных мест в автомобилях уменьшится с четырех до трех.

Новые меры в работе сервиса будут действовать до конца июня в США, Канаде, Индии и большинства стран Латинской Америки и Европы.

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Компания уже выделила 50 млн долларов на приобретение средств индивидуальной защиты, таких как маски, дезинфицирующие спреи и салфетки, санитайзер для рук и перчатки для работников. Более 23 миллионов масок предоставили водителям Uber по всему миру на прошлой неделе.

Сервис вертолетных пассажирских перевозок компания Uber Copter компания Uber запустит 9 июля.