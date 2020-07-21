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вторник, 21 июля 2020 23:06

У Зеленского объяснили, почему сдался луцкий террорист

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У Зеленского объяснили, почему сдался луцкий террорист
Утром 21 июня в центре Луцка мужчина захватил рейсовый автобус с пассажирами. Фото: REUTERS

Максим Кривош, который 21 июля захватил в Луцке автобус с заложниками, согласился отпустить всех заложников после того, как президент Владимир Зеленский исполнил его требование.

"Договоренность: президент провел с ним переговоры. Отпустили трех человек, после этого президент опубликовал пост, после чего были выпущены другие люди. Такая была договоренность, долгий разговор был, но вышли на такое", — сказал на брифинге заместитель руководителя Офиса президента Кирилл Тимошенко.

Министр внутренних дел Арсен Аваков на брифинге уточнил, что злоумышленник вышел из автобуса после того, как с ним договорились.

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"Он (Кривош — ред.) вышел из автобуса после того, как договорился с нами. Вышел, после него вышел генерал Коваль и еще два наших сотрудника. Его задержали бойцы Службы безопасности и обеспечили меры безопасности. После этого вышли заложники, и их провели сюда", — сказал Аваков.

Напомним, что президент Зеленский исполнил первое требование террориста. В частности, записал и опубликовал видео, на котором сказал фразу "Фильм" Земляне "2005 года. Смотреть всем".

Вторым требованием было то, чтобы все топ-чиновники записали видеообращение, где скажут, что они "террористы в законе".

После задержания мужчины видео со страницы президента исчезло.

Утром 21 июня в центре Луцка Максим Кривош захватил рейсовый автобус с пассажирами. Он заявил, что имеет взрывчатку и оружие. В автобусе было 13 заложников.

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