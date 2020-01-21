У владельцев VISA возникли проблемы

Карты VISA не работают. Фото: market.korupciya.com/

В странах Европы и США возникли проблемы в работе платежной системы VISA.

Больше всего жаловались на сбои в Германии, Великобритании, Австрии и Болгарии, сообщили в УНН.

Пик пришелся на 3:21 по киевскому времени.

По данным сервиса, 73% владельцев карты VISA почувствовали проблемы при оплате, 18% - при работе с банкоматом, еще в 7% не работает сайт.

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Участились случаи, когда аферисты якобы забывают свою карточку в банкомате, просят граждан достать ее, а затем обвиняют последних в краже. Схема отлажена таким образом, что вблизи появляется свидетель, который утверждает, что видел, как снимали деньги.