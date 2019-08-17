У россиянки конфисковали иномарку на украинской границе

В гражданки России были проблемы с документами. Фото: "Драйв"

Украинские пограничники изъяли автомобиль у гражданки России из-за несоответствия номера кузова с данными в регистрационных документах.

Нарушение обнаружили 16 августа пограничники отдела "Овруч" в пункте пропуска "Выступовичи" в Житомирской области, сообщили в Государственной пограничной службе Украины.

31-летняя россиянка хотела на автомобили Lada Vesta проехать на территорию Беларуси. Пограничный отряд обнаружил несоответствие VIN-кода кузова автомобиля с данными, которые указаны в регистрационных документах легковушки.

Об этом сообщили представителям Нацполиции Житомирской области. Им передали авто.

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Россиянку привлекли к административной ответственности за эксплуатацию транспортного средства, номер которого не соответствует записям в регистрационных документах.

С начала года Государственная пограничная служба оформила около 6 млн иностранцев. Количество отказов составляет менее 1%.