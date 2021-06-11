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суббота, 12 июня 2021 20:23

"У нас всего стало меньше" - как изменились украинцы за 7 лет войны

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&quot;У нас всего стало меньше&quot; - как изменились украинцы за 7 лет войны
Капитоненко о том, как украинцы изменились за 7 лет войны. Фото: Тарас Подолян

За 7 лет войны изменились больше, чем за все годы независимости, сказал в интервью журналу "Краина" политолог Николай Капитоненко.

"Живем в другом обществе. Стали более антагонистическими. Легко создаем линии распределения, объявляем несогласных предателями, поляризируемся вокруг вопросов, которые прежде не затрагивали. Труднее вести содержательную дискуссию и свободный обмен мнениями. В политике усиливается стремление укреплять национальную идентичность. Хорошо научились искать врагов. Продемонстрировали устойчивость - можем выжить в конфликте с одной из сильнейших армий мира", - объяснил.

У нас исчез идеализм в восприятии международных отношений, добавляет.

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"За годы независимости всего у нас стало меньше - территорий, влияния, денег, населения. Но темпы могли быть еще быстрее. Остается перспектива стать нормальным европейским государством", - подытожил.

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Мы стали более проблемным и менее эффективным государством, чем в 2008 году, по вступлению в НАТО, считает политолог Николай Капитоненко.

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