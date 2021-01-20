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среда, 20 января 2021 18:32

У нас непосвященного общество, надо 10-15 лет чтобы люди привыкли к цифровым услугам - эксперт

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У нас непосвященного общество, надо 10-15 лет чтобы люди привыкли к цифровым услугам - эксперт
Виктор Евпак эксперта по ИТ-технологий рассказал о развитии цифровизации в Украине. Фото: www.facebook.com

В Украине едва ли не ежемесячно объявляют о цифровизации различных услуг. Министр цифровой информации Михаил Федоров заявил, что благодаря такому темпу Украина стала лидером цифровых услуг в мире.

Действительно ли цифровизация в стране успешная Gazeta.ua узнавала в эксперта по ИТ-технологий Виктора Евпака.

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Какие плюсы и минусы украинской цифровизации заметили?

За год команда Федорова действительно сделала больше, чем за всю историю Украины. Но здесь есть свои плюсы и минусы. Плюс, потому что все создано до нас и не надо ничего придумывать. Минус, потому что поздно. Это надо было делать 10-15 лет назад. Кроме этого, у нас неосведомленное общество. Рядовой гражданин привык, что "без бумажки ты букашка". Мы стараемся менять эту культуру. Электронный билет на поезд уже становится нормой. У нас есть Приват24, который можно назвать самым крутым банковским приложением в мире. Но, к сожалению, пока не все умеют им пользоваться.

Еще одна проблема заключается в том, что не везде интернет. Классно, конечно, что у нас очень дешевый интернет и мобильную связь. Когда я ездил в Америку, то там мой мобильный пакет стоил 70-80 $ в месяц. Но у них лучшее покрытие.

Приложение "Действие" - это наша собственная разработка, или мы использовали модель, которая уже действует в других странах?

Приложение разрабатывала мощная американская ИТ-компания EPAM по заказу Минцифры. Не думаю, что они брали за основу чужой код. "Действие" делали с нуля.

Однако мы в качестве примера должны принимать Эстонию. Она одна из лучших в вопросе цифровизации, диалога между властью и обществом. Там крутые цифровые технологии. В них является голосование онлайн и даже электронное гражданство. Страна холодная и люди не могут проводить много времени на улице. В результате общения и разные потребности они заменили на цифровые технологии. В Конституции есть неотъемлемое право гражданина Эстонии на скоростной интернет. Это как право на воду.

"Действие", несмотря на заявления правительства, до сих пор не везде признают. Как это исправить и сколько займет времени?

Надо постоянно говорить людям, что это имеет юридическую силу. Если они отказывают принимать такие документы, то есть горячая линия. Звоните туда и говорите, что против вас есть противодействие, не принимают юридический документ.

Или принять закон, в 2025 году прекратят выдавать бумажные паспорта, будут или пластиковые, или электронные. Например, в Англии объявили с 2030 года о запрете продажи машины с двигателем внутреннего сгорания. Будут продавать только электромобили. Страна постепенно к этому готовится.

Президент Владимир Зеленский заявил, что в следующем году Украина полностью перейдет на электронный документооборот. Насколько это реально?

Я мечтаю о таком и это реально. У меня весь бизнес работает в электронном документообороте. И не вижу никаких проблем с этим. Хотелось бы, чтобы мы получали результат при минимум бюрократии и бумажек. Чтобы у нас была прозрачная и открытая система. Например, собирается горсовет и он за что-то голосует. Во-первых, в настоящее время идет онлайн трансляция, во-вторых, сразу оформляется электронный отчет. Это все электронно и всем известно. Когда это бумажка, то его можно скрыть, подделать. Онлайн так не сделаешь. Возможно это единственное, что удастся сделать власти Зеленского.

Могут некоторые бумажные услуги пережить цифровизацию?

Я думаю да. Это можно сравнить с тем, что когда-то все люди ездили на лошадях. И когда вышли автомобили, то люди постепенно переходили на этот транспорт. Но лошади никуда не делись. Поэтому впоследствии появились фанаты конных клубов, кто проводит так досуга, а кто-то занимается конным спортом. То есть в каких-то небольших анклавах оно останется. Но все, что можно использовать как цифру, перейдет туда.

В "Действия" много личной информации - права, паспорта, свидетельства о рождении, идентификационный номер. Есть риск, что эти данные попадут к мошенникам?

С одной стороны, это огромный риск. Но если вспомнить, то у нас идут сливы частной информации все время. Я видел, как некоторые партии имели у себя копии реестра избирателей. В любом прогрессе риск. Главное, чтобы риск был большим чем положительные сдвиги.

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Большинство банков перешли в цифру и предоставляют клиентам услуги через мобильные приложения. Насколько они безопасны для использования?

Эти технологии существуют уже давно. Они закрыли все свои "дыры". Есть четкая система верификации через отпечаток, распознавание лица или двухфакторная автефикация, когда приходят смс-пароли и тому подобное. В банке кассир работает у себя на компьютере. Теперь такой доступ на компьютере есть не только у кассира, но и у пользователя. Ничего не мешало прежнему сломать компьютер в банке. Но это их бизнес, они заинтересованы, чтобы там был самый высокий уровень защиты данных и транзакций.

Введение цифровых услуг означает, что уволят людей, которые до сих пор выполняли эту работу вручную?

Я против увольнения людей. Я считаю, что человек никогда не будет хуже, чем компьютер. Он умнее и креативней. Компьютер с искусственным интеллектом не дотянется до человека. Конечно, некоторые лица будут недовольны тем, что работали все время в одной сфере, а теперь им придется перепрофилироваться. Но всем надо двигаться вперед. Для людей всегда будет работа. Уверен, что увольнений не будет.

Как цифровизировать стариков?

Безусловно надо определенный период 10-15 лет, чтобы люди могли привыкнут к цифровизации. Надо давать шанс людям, которые хотят двигаться со временем. Это могут делать разные команды, компании, государство. Мы, например, создали курсы компьютерной грамотности для людей почтенного возраста. Их прошли уже более 700 пенсионеров. И еще тысячи желающих. К сожалению, мы не имеем столько мощности одновременно их принять.

Украина получит € 9,6 млн от ЕС на развитие правительственной цифровой инфраструктуры и поддержку в построении системы электронных услуг. Это первый финансовый вклад в поддержку электронного управления в рамках проекту EU4DigitalUA, сообщают в Минцифры.

Автор: Анна Дудченко
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