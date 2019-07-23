"У нас есть запрос на качественные, тотальные и быстрые изменения" - Сергей Жадан

Писатель Сергей Жадан: Новая Верховная Рада должна осознавать риски Фото: Тарас Подолян

Проевропейские партии в новом парламенте будут сдерживать "Слугу народа" от противоречивых решений.

Говорит в интервью журналу "Країна" писатель Сергей Жадан.

"Новая Верховная Рада должна осознавать риски скатывания к диктатуре и управления одним человеком. Партии, отстаивающие проевропейский вектор движения страны, будут единственным залогом существования независимости", - говорит писатель.

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"Россия работает на истощение. Имеет ресурсы и такое общество, позволяющие ей годами сидеть за стеной и ждать. У нас есть запрос на качественные, тотальные и быстрые изменения. Хорошее желание - чтобы завтра наступило счастье. Но его не наступает - и мы бросается в неуместные крайности. Есть цель. Но не все понимают, какими средствами ее достичь. Счастье дается тяжелым трудом", - считает Жадан.

Полное интервью с Сергеем Жаданом читайте в журнале "Країна" от 18 июня.