У Найема снова похитили мотоцикл

Мотоцикл Маси Найема. Фото: из личного архива

У юриста Маси Найема - брата народного депутата Украины Мустафы Найема, сегодня ночью украли мотоцикл.

По словам Массе, транспорт стоял на парковке офиса на улице Введенской, 4. Ребята подошли около трех ночи, посмотрели. Потом отошли, пришли в 03:50 и откатили его.

"Моя ошибка, что по приезду не заблокировал руль, - пишет на своей странице Facebook Маси Найем. - Это все лирика. Это лимитированный Suzuki GSX-R. У него есть свой особый номер. Поэтому верните мотоцикл сегодня. Я найду, кто украл и куда отвезли. И кому пытались продать. Есть видео еще с 4 камер. Просто так похитить не получится".

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Год назад у Маси Найема тоже угоняли мотоцикл. Тогда киевская полиция задержала мужчину, который похитил его. У Маси Найема мотоцикл похитили утром 11 мая. Событие произошло под зданием Апелляционного суда в Киеве. Юрист приехал на судебное заседание по делу об избиении Мустафы Найема.