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пятница, 24 января 2020 19:11

У меня есть документальное подтверждение, что завод "Океан" до банкротства довели российские собственники – инвестор Капацына

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У меня есть документальное подтверждение, что завод &quot;Океан&quot; до банкротства довели российские собственники – инвестор Капацына
Василий Капацына имеет доказательства того, что завод "Океан" до банкротства доказали российские владельцы. Фото: Fakty

Инвестор и владелец Николаевского судостроительного завода "Океан" Василий Капацына, заявил, что может документально подтвердить, что ранее завод до банкротства довели бывшие российские собственники. Об этом он заявил в интервью изданию Цензор.

Он прокомментировал позицию Офиса генпрокуратуры, который инициировал арест завода под предлогом того, что надо якобы сохранить "имущество этого стратегического для государства предприятия и предотвращения дальнейших попыток его незаконного отчуждения".

"В 2000 году, 20 лет назад, судостроительный завод "Океан", государственный завод, был выставлен на открытую приватизацию… На открытом приватизационном конкурсе завод приобрела голландская компания "Дамен" (Damen Shipyards Group)… 20 лет этот завод является частным активом. Я поражаюсь иллюзорным вещам, которые заявляют высокопоставленные правоохранители о попытках возврата частного актива в государственную собственность", – напоминает историю развития предприятия Василий Капацына.

По словам николаевского бизнесмена, в 2008 году на завод в качестве собственника, приобретя практически 98% акций завода, пришел российский олигарх Игорь Юсуфов (экс-министр энергетики Российской Федерации, специальный представитель президента России по энергетическому сотрудничеству, член совета директоров "Газпрома").

После чего, как утверждает Василий Капацына, в 2009-2011 годах завод "Океан" довели до банкротства: "Что делала команда Юсуфова? Получая заказы от "Газпрома" на строительство судов, строительство финансировалось с офшорных компаний Юсуфова, деньги по кредитным договорам регистрировались как инвестиции. …но все до последнего цента тратились на строительство судов. Затем суда по готовности передавались заказчику – "Газпрому". Но деньги на завод "Океан" не поступали. Деньги поступали на специально созданную компанию "Океан Финанс", зарегистрированную в Москве".

Василий Капацына утверждает, что у него есть документальное подтверждение, что все эти действия осуществлялись командой Игоря Юсуфова намеренно, с целью банкротства завода.

"Но самое интересное то, что у меня есть документальное подтверждение, когда один из вице-президентов завода докладывает "уважаемому" Игорю Хануковичу, господину Юсуфову, о том, что все, что связанно с вопросами организации банкротства завода, и перечисляются все пункты, выполнено. Через несколько месяцев он говорит, что нужно немедленно начинать "управляемое банкротство", – проинформировал бизнесмен.

Он пояснил, что на стыке 2011-2012 годов кредиторская задолженность завода "Океан" перед офшорными компаниями российского олигарха Игоря Юсуфова составляла EUR65 млн: "Все эти деньги вывели в сторону, а завод положили. Тот, кто занимается серьезным бизнесом, просто понимает, что это глубочайшее банкротство. Я до сих пор не могу понять: ищут, кто довел до банкротства. Да пригласите меня, я показывал эти документы в Генеральной прокуратуре. Вот, кто довел до банкротства. Я буду счастлив, если Генпрокуратура посадит Юсуфова в украинскую тюрьму".

Напомним, ранее на пресс-конференции в Киеве Василий Капацына заявил, что ответственность за возможную остановку работы судостроительного завода "Океан" и увольнение трудового коллектива будет лежать на Офисе генерального прокурора и лично Руслане Рябошапке.

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