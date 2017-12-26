У Луценко есть интересные планы на 2018 год

Генпрокурор Юрий Луценко заинтриговал заявлением о своих планах. Фото: ТСН

Оснований для подозрения Михеилу Саакашвили было достаточно. Кроме аудиозаписей его разговоров с Сергеем Курченко о финансировании протеста, следователи зафиксировали сами факты передачи сотен тысяч долларов помощнику Саакашвили Севериону Дангадзе.

Об этом заявил Юрий Луценко в интервью украинским телеканалам.

Кроме того, Луценко подтвердил свое намерение оставаться в должности еще некоторое время. Однако намекнул на возможность отставки в течение следующего года.

Генпрокурор назвал следующий год особенным.

"Следующий год будет особенным. Хочу закрепить сделанное в прокуратуре, и хочу быть участником увеличения зоны справедливости. Где я буду? Я никогда не был послушным солдатом в своей жизни. В следующем году Луценко будет там, где будет горячее всего и там, где будет нужнее для людей.

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ГПУ изменилось - хочу изменить еще и страну", - заявил Луценко.

Ранее генеральный прокурор Юрий Луценко заявил, что бывший губернатор Одесской области Саакашвили за деньги олигарха Сергея Курченко проводил акции, направленные на захват государственной власти в Украине. В частности, от Сергея Курченко получил около полумиллиона долларов. Несмотря на это заявление Печерский райсуд Киева отказался на время расследования отправить Саакашвили под домашний арест.