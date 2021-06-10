"У кровати радиация зашкаливает"

Ликвидатор последствий аварии на Чернобыльской АЭС Николай Поворознюк является одним из инициаторов создания и председатель Гайсинской территориальной организации ветеранов и инвалидов "Союз Чернобыль". ФОТО: Ирина МАМРЫГА

Фельдшер Николай Поворознюк из города Гайсин Винницкой области с октября 1987 года находился на ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС. Пробыл там три с половиной месяца, занимался медицинским обеспечением.

"Мы расположились в воинской части в городе Новая Радча, где было организован палаточный городок. Это в 70 километрах от зоны отчуждения. У меня 44 выезды в промзону ЧАЭС. Обычно мне приходилось дежурить на 5-м и 6-м блоках, которые достраивались. Я следил за самочувствием работников ", - рассказал корреспонденту Gazeta.ua Николай Иванович.

Ликвидатор утверждает, что не все осознавали опасность радиации.

"У наших людей оставалась "совковая" психология, в том плане, если что-то неправильно лежит, то его надо обязательно украсть. Как-то в медпункт пришел парень. Снимает штаны и показывает огромные язвы на бедрах. Спрашиваю, что случилось. Он не хотел рассказывать, но впоследствии сознался. Когда работал в 30-километровой зоне, то в могильнике с техникой увидел набор новых накидных ключей. Жаль, что пропадет. рассовал их по карманам в штанах и так провоз через КПП. Не подозревал, что металл, который впитал радиацию, уже нельзя от нее ни отмыть, ни оттереть. Потом долго лечил раны ", - вспомнил Николай Поворознюк.

"Однажды в медпункт один за другим стали приходить ребята с жалобами на сильную головную боль. Меряю температуру, давление - все в норме. Смотрю, что все из одной палатки. Что же, сообщаю об этом радиолога-дозометриста. Тот только зашел в палатку , сразу почувствовал озон. То есть что-то излучает радиацию. Начал обследовать с аппаратом, а возле одной кровати радиоактивный фон зашкаливает. Закатываем матрас, а там спрятан монтажный пояс. Нашли бойца. Здесь он работал в бригаде на высотных работах. Начал объяснять ситуацию: "Я в селе электрик. у меня такой старый пояс, весь перегнил, а здесь новенький и говорят выбросить! Как?" Он его как бы пошел выбрасывать, а сам одел под одежду и потом спрятал в палатке", - добавил Николай Иванович.

Полный текст воспоминаний Николая Поворознюка читайте в свежем номере журнала "Країна" за 10 июня.

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Николай Поворознюк из города Гайсин Винницкой области имеет 42 года медицинского стажа, работал фельдшером выездной бригады скорой медицинской помощи в Гайсине. Имеет звание капитана медицинской службы. С октября 1987 находился на ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС. Пробыл там три с половиной месяца. Один из инициаторов создания и председатель Гайсинской территориальной организации ветеранов и инвалидов "Союз Чернобыль". Заведующий народного музея "Память Чернобыля" Гайсинского района.