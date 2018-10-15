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У ГПУ нет времени расследовать реальные преступления, а на оппозиционера Вилкула - время есть - эксперт

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У ГПУ нет времени расследовать реальные преступления, а на оппозиционера Вилкула - время есть - эксперт
Правоохранители выполняя политические заказы власти, демонстрируют полные провалы в действительно важных вопросах. Фото: News

"У генпрокуратуры всегда есть возможности, чтобы одолеть очередное представление на оппозиционных политиков, например на Валерия Дубиля, или на снятие неприкосновенности с господина Вилкула, который может стать кандидатом в президенты. А вот для того, чтобы расследовать обстрел автомобиля, в котором был помощник господина Юрия Одарченко из Батькивщины – тут времени нет", - сказал в эфире NewsOne политолог Юрий Гаврилечко.

Эксперт считает, что силовики, выполняя политические заказы власти, демонстрируют полные провалы в вопросах, которые они действительно должны контролировать – обеспечения безопасности и правопорядка, борьбы с коррупцией.

"Начиная с 2014 года у нас все списывают на каких-то диверсантов, при чем самих диверсантов не находят. Если не находят виноватых, то возникает вопрос – чем занимается генеральная прокуратура?" - отметил он.

Также министр экономики 1997 – 1998 гг. Виктор Суслов, комментируя в эфире NewsOne рассмотрение регламентным комитетом ВР представления ГПУ на снятие неприкосновенности с одного из лидеров оппозиции Александра Вилкула, сказал: "Вилкул, напомним, уже позиционирует себя, как один из кандидатов в президенты. В этих условиях надо быть с ним очень осторожным, с его преследованием, если это – попытка выбить одного из реальных кандидатов, который претендует быть представителем Юго-Восточной части Украины, то, конечно, в демократической стране это не терпимо".

Напомним, что ранее регламентный комитет ВР опубликовал решение по итогу рассмотрения повторного представления генпрокурора на снятие неприкосновенности с народного депутата Александра Вилкула. В документе указаны конкретные факты фальсификации уголовного производства против оппозиционера.

В том числе, что свидетели давали показания против Вилкула под давлением. Свидетеля - экс-главу Днепропетровской райгосадминистрации, 70-летнего Вадима Кобыляцкого без решения суда прокуратура поместила в декабре 2017 года в неотапливаемую камеру и требовала дать ложные показания против оппозиционера. Но даже в этих условиях Кобыляцкий не согласился оговорить нардепа. Он подписал компромисс, предложенный прокуратурой, что ему якобы звонили из приемной облгосадминистрации. Заявление свидетеля депутаты получили во время заседания.

Кроме того, оказалось, что законы, на которые ссылается прокуратура, в том числе Земельный Кодекс, прекратили свое действие еще в 2001 году.

Также в ходе заседания комитета Александр Вилкул предоставил официальные документы, в том числе решение Никопольского суда, о том что его телефон незаконно прослушивается без разрешения парламента.

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