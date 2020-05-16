У главы СБУ нашли скрытый особняк

В Баканова есть особняк стоимостью 8 млн грн. Фото: Prm

Глава СБУ Иван Баканов имеет "тайный" особняком в селе Ходосовка под Киевом, стоимостью 7-8 млн грн.

В то же время в реестре имущественных прав Баканова нет сведений о доме. По документам, ему принадлежит только маленький клочок - четыре сотки, еще девять - на его жене, за них они и должны платить налоги. А в реальности, здесь и собственное озеро, и небольшой парк, и двухэтажный коттедж - примерно полгектара. Соответствующую информацию выяснили журналисты программы Watchdogs.Расследование на телеканале "Прямой".

Как отмечается, этот дом был в Баканова до того, как он стал главой СБУ. При этом, юридически дома вообще не существует. Он не принадлежит, ни Ивану Баканов, ни кому-либо из его родственников. Вообще никому - формально, дома в этом месте нет.

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При этом рыночная стоимость такого поместья может составлять от 7 до 8 млн грн.

20 мая председатель СБУ Василий Грицак заявил, что он, его заместители и члены команды представят на рассмотрение новоизбранному президенту Владимиру Зеленскому рапорты об увольнении. 22 мая Зеленский назначил первым заместителем председателя СБУ главу партии "Слуга народа", своего друга детства и экс-юриста студии "Квартал 95" Ивана Баканова.