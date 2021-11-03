У "Дии" появится сертификат об излечении от Covid-19

В "Дии" появятся новые услуги. Фото: НВ

В Украине введут сертификат об излечении от коронавируса.

Сертификат будет действовать 90 дней. Получить документ смогут люди, имеющие запись о болезни, сообщила на брифинге заместитель министра здравоохранения Украины по цифровому развитию Мария Карчевич.

Возможность сгенерировать сертификат в "Дии" появится через 15 дней после того, как врач внесет соответствующие данные в систему.

"На следующей неделе планируем запустить сертификат об выздоровлении. Получить сертификат смогут люди, у которых есть запись о заболевании от Covid-19, внесенная врачом в электронную систему здравоохранения. Право на генерацию такого сертификата будет наступать на 15 день после внесения этой записи в систему", – сказала Карчевич.

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В "Дии" запустили бета-тестирование Covid-сертификатов на основании ПЦР-тестов. Протестовать можно ПЦР-тесты из трех лабораторий, подключившихся к электронной системе здравоохранения – ДЕЛА, "Эскулаб" и "Смартлаб".