Twitter дважды оштрафовали за публикации призывов к протестам в России

Суд вынес два решения. Фото: pixabay.com

В России оштрафовали Twitter через опубликованные призывы к протестам.

Штраф назначил суд Таганского района Москвы в пятницу. Его общий размер составил 6,5 млн руб., то есть около $85 тыс., пишет "Интерфакс".

Соцсеть не удалила контент с призывами к подросткам выходить на протесты.

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Суд вынес 2 решения. Сумма 1-го административного штрафа составила 3,2 млн руб., 2-го - 3,3 млн руб.

Если решение суда не обжалуют, то Twitter должен заплатить всю суму в течение 60 суток после вступления решения в законную силу - не позднее середины июня.

Российскому политику Алексею Навальному изменили условный срок на реальный. Он должен провести 2 года и 8 месяцев заключения в колонии общего режима. В России начались митинги против заключения политика.