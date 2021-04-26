Турция воспринимает Украину как дополнительный барьер от России - волонтер

Михаил Макарук: "Нам стоит изучать опыт Азербайджана в Нагорном Карабахе". Фото: Сергій Старостенко

Укрепление союзнических связей с Турцией очень выгодно для Украины. Турецкая армия – одна из самых мощных в мире. Используя военный опыт Турции и ее союзника Азербайджана, мы можем оптимизировать собственные Вооруженные Силы. Об этом Gazeta.ua рассказал представитель международного волонтерского разведывательного сообщества InformNapalm Михаил Макарук.

"Турки совершили колоссальный прорыв в военной сфере, – отмечает он. – В Европе есть две страны с мощным военно-промышленным комплексом – Швеция и Турция. Швеция производит собственные подводные лодки, самолеты, бронетехнику, стрелковое оружие, ракеты. Турция сама производит ЗРК, субмарины, вертолеты, самолеты, беспилотники. Недавно турки протестировали лазерное оружие наземного типа. Турецкие вооруженные силы – вторая по мощности армия НАТО. Они закупали старые корабли и подводные лодки, перерабатывали и таким образом укрепляли флот. Происходит политический ренессанс Турции. После Первой мировой войны она сто лет не имела права добывать полезные ископаемые и производить топливо. Юг Турции, граничащей с Сирией – это нефте- и газоносный регион. Турция стремится превратиться из регионального в глобального игрока".



Повлияет ли каким-то образом на состояние ВСУ соглашение между Украиной и Турцией о совместном производстве беспилотников "Байрактар"? Волонтер считает, что да.

"Петр Порошенко был хорошим дипломатом и оратором. Он встречался с Эрдоганом, договаривался с ним о покупке беспилотников. Ровно через три часа после их разговора было заключено соглашение. У Эрдогана свои интересы в Украине. Турция воспринимает нас как дополнительный барьер от России. И еще одно – там проживает 4,5-миллионная крымскотатарская диаспора, которая очень болезненно переживает оккупацию Крыма Россией.

Насчет эффективности беспилотников "Байрактар" – вопрос в количестве и в том, чем они будут снабжены. Если использовать их только для разведки – ничего они не изменят. Учитывая, что у нас сейчас проблемы с авиацией, а беспилотников практически нет – это один из путей содержания воздушных сил на уровне. Турецкие беспилотники уже показали свою мощь и полную недееспособность российской ПВО".

Украине стоит изучать опыт Азербайджана в Нагорном Карабахе, отмечает Михаил Макарук.

"Азербайджан – стратегический союзник Турции. Они совместно победили Россию, продемонстрировав ее провал в дипломатии, унизив их союзника Армению. Параллельно Азербайджан договаривается с Туркменистаном, полностью вышедшим из-под российского влияния, о создании совместного газопровода по дну Каспийского моря. Последние 20 лет азербайджанские солдаты учились не в российских военных вузах, а в турецких, американских, европейских. Четыре года подряд скупались старые самолеты Ан-2 – "кукурузники" – для создания беспилотников. Азербайджанцы, заручившись дипломатической поддержкой мощного союзника – Турции – провели молниеносную успешную операцию в Нагорном Карабахе. Этот опыт стоит изучать и нам. Это новый военный метод. Азербайджан достиг максимума того, что планировал", – заключает он.

Украинские моряки примут участие в учениях военно-морских сил Турции Dogu Akdeniz 2021. Военно-морские Силы ВСУ уже приняли участие в начальной конференции по планированию учений.