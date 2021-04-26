Турция воспринимает Украину как дополнительный барьер от России - волонтер

 
Ексклюзивы
1/5
Кто в Украине получает пенсию в 275 тыс. грн
Кто в Украине получает пенсию в 275 тыс. грн
Просмотров: 747
Впервые за 35 лет: ликвидаторы аварии на ЧАЭС и жители Припяти встретили ночь взрыва в центре города
Впервые за 35 лет: ликвидаторы аварии на ЧАЭС и жители Припяти встретили ночь взрыва в центре города
Просмотров: 423
Ситуация с системой здравоохранения в Украине критическая - экс-министр объяснил почему
Ситуация с системой здравоохранения в Украине критическая - экс-министр объяснил почему
Просмотров: 342
Ленин в центре города и призраки на стенах - 10 фото из Чернобыльской зоны
Ленин в центре города и призраки на стенах - 10 фото из Чернобыльской зоны
Просмотров: 1053
Припять ожила через 35 лет после аварии на ЧАЭС - фото с грандиозной ночной акции
Припять ожила через 35 лет после аварии на ЧАЭС - фото с грандиозной ночной акции
Просмотров: 2439
Власть скрыла 10 аварий на Чернобыльской АЭС. Еще одну - не удалось
Власть скрыла 10 аварий на Чернобыльской АЭС. Еще одну - не удалось
Просмотров: 2421
Третья неделя локдауна: как справляются с вызовами жители столичных жилых массивов
Третья неделя локдауна: как справляются с вызовами жители столичных жилых массивов
Просмотров: 315
"Ложь становится очевидной. Как сбросили Януковича, так и Зеленского вынесут" - правозащитница
"Ложь становится очевидной. Как сбросили Януковича, так и Зеленского вынесут" - правозащитница
21 Просмотров: 4797
Развод и судебная тяжба за детей: адвокат дал ценные советы
Развод и судебная тяжба за детей: адвокат дал ценные советы
Просмотров: 288
Украинская школа - урод, застрявший между двумя эпохами - писательница
Украинская школа - урод, застрявший между двумя эпохами - писательница
1 Просмотров: 1215
Фото
Все фото
5
6
10
3
10
Бичковский свадебный медовик пекут пять женщин на всю Украину
Бичковский свадебный медовик пекут пять женщин на всю Украину
Правда о ЧАЭС: тематическая подборка фильмов и изданий к годовщине трагедии
Правда о ЧАЭС: тематическая подборка фильмов и изданий к годовщине трагедии
Ленин в центре города и призраки на стенах - 10 фото из Чернобыльской зоны
Ленин в центре города и призраки на стенах - 10 фото из Чернобыльской зоны
Снег и заморозки: чем еще украинцев расстроит погода
Снег и заморозки: чем еще украинцев расстроит погода
Все в снегу: жителей Киевской области поразил &quot;зимний привет&quot;
Все в снегу: жителей Киевской области поразил "зимний привет"
Видео
Все видео
В Николаеве предприниматели протестуют против карантина. Люди встретились с мэром
В Николаеве предприниматели протестуют против карантина. Люди встретились с мэром
Учитель физики пояснил на видео, почему произошла авария на ЧАЭС
Учитель физики пояснил на видео, почему произошла авария на ЧАЭС
Епифаний о фильме Марченко: "Я не смотрю российскую пропаганду"
Епифаний о фильме Марченко: "Я не смотрю российскую пропаганду"
Люди бронировали роскошный особняк, не замечая "кукольного" обмана
Люди бронировали роскошный особняк, не замечая "кукольного" обмана
В Харькове пенсионерка собственноручно латает дырявою дорогу
В Харькове пенсионерка собственноручно латает дырявою дорогу
Интервью
1/5
Ситуация с системой здравоохранения в Украине критическая - экс-министр объяснил почему
Ситуация с системой здравоохранения в Украине критическая - экс-министр объяснил почему
Просмотров: 342
Развод и судебная тяжба за детей: адвокат дал ценные советы
Развод и судебная тяжба за детей: адвокат дал ценные советы
Просмотров: 288
Гречка может подорожать до 80 грн
Гречка может подорожать до 80 грн
Просмотров: 702
"Это не Диснейленд": к 35-летию аварии "Суспільне" покажет, как живет Чернобыльская зона
"Это не Диснейленд": к 35-летию аварии "Суспільне" покажет, как живет Чернобыльская зона
Просмотров: 1296
Эксперт рассказал, стал ли Малиновский лидером "Аталанты"
Эксперт рассказал, стал ли Малиновский лидером "Аталанты"
Просмотров: 333
Колонка
Сергей Дзех
Сергей Дзех
25 апреля 2021
Просмотров: 774
Страшно воювати
– У палатах бачила чиновників, поліцейських, прокурорів, суддів. Не робота, а пригода, – каже Алла п'ять років тому. Працює в ...
понедельник, 26 апреля 2021 20:23

Турция воспринимает Украину как дополнительный барьер от России - волонтер

  Комментировать
Турция воспринимает Украину как дополнительный барьер от России - волонтер
Михаил Макарук: "Нам стоит изучать опыт Азербайджана в Нагорном Карабахе". Фото: Сергій Старостенко

Укрепление союзнических связей с Турцией очень выгодно для Украины. Турецкая армия – одна из самых мощных в мире. Используя военный опыт Турции и ее союзника Азербайджана, мы можем оптимизировать собственные Вооруженные Силы. Об этом Gazeta.ua рассказал представитель международного волонтерского разведывательного сообщества InformNapalm Михаил Макарук.

"Турки совершили колоссальный прорыв в военной сфере, – отмечает он. – В Европе есть две страны с мощным военно-промышленным комплексом – Швеция и Турция. Швеция производит собственные подводные лодки, самолеты, бронетехнику, стрелковое оружие, ракеты. Турция сама производит ЗРК, субмарины, вертолеты, самолеты, беспилотники. Недавно турки протестировали лазерное оружие наземного типа. Турецкие вооруженные силы – вторая по мощности армия НАТО. Они закупали старые корабли и подводные лодки, перерабатывали и таким образом укрепляли флот. Происходит политический ренессанс Турции. После Первой мировой войны она сто лет не имела права добывать полезные ископаемые и производить топливо. Юг Турции, граничащей с Сирией – это нефте- и газоносный регион. Турция стремится превратиться из регионального в глобального игрока".

Повлияет ли каким-то образом на состояние ВСУ соглашение между Украиной и Турцией о совместном производстве беспилотников "Байрактар"? Волонтер считает, что да.

"Петр Порошенко был хорошим дипломатом и оратором. Он встречался с Эрдоганом, договаривался с ним о покупке беспилотников. Ровно через три часа после их разговора было заключено соглашение. У Эрдогана свои интересы в Украине. Турция воспринимает нас как дополнительный барьер от России. И еще одно – там проживает 4,5-миллионная крымскотатарская диаспора, которая очень болезненно переживает оккупацию Крыма Россией.

Насчет эффективности беспилотников "Байрактар" – вопрос в количестве и в том, чем они будут снабжены. Если использовать их только для разведки – ничего они не изменят. Учитывая, что у нас сейчас проблемы с авиацией, а беспилотников практически нет – это один из путей содержания воздушных сил на уровне. Турецкие беспилотники уже показали свою мощь и полную недееспособность российской ПВО".

Украине стоит изучать опыт Азербайджана в Нагорном Карабахе, отмечает Михаил Макарук.
"Азербайджан – стратегический союзник Турции. Они совместно победили Россию, продемонстрировав ее провал в дипломатии, унизив их союзника Армению. Параллельно Азербайджан договаривается с Туркменистаном, полностью вышедшим из-под российского влияния, о создании совместного газопровода по дну Каспийского моря. Последние 20 лет азербайджанские солдаты учились не в российских военных вузах, а в турецких, американских, европейских. Четыре года подряд скупались старые самолеты Ан-2 – "кукурузники" – для создания беспилотников. Азербайджанцы, заручившись дипломатической поддержкой мощного союзника – Турции – провели молниеносную успешную операцию в Нагорном Карабахе. Этот опыт стоит изучать и нам. Это новый военный метод. Азербайджан достиг максимума того, что планировал", – заключает он.

Украинские моряки примут участие в учениях военно-морских сил Турции Dogu Akdeniz 2021. Военно-морские Силы ВСУ уже приняли участие в начальной конференции по планированию учений.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Турция воспринимает Украину как дополнительный барьер от России - волонтер». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
26
апреля

Продать Заварова в "Ювентус" разрешил второй человек в КПСС

Смерч унес жизни около 1300 человек

Чернобыльская авария стала крупнейшей техногенной катастрофой в Европе

Самое читаемое
Все без обуви, один - без штанов: новые подробности о трупах в колодце (18+)
Все без обуви, один - без штанов: новые подробности о трупах в колодце (18+)
4
 Просмотров: 16155
Гороскоп на 25 апреля: почему это воскресенье такое важное для каждого
Гороскоп на 25 апреля: почему это воскресенье такое важное для каждого
 Просмотров: 11611
Идеальные загар и фигура: американская модель вдохновляет спортивной формой
Идеальные загар и фигура: американская модель вдохновляет спортивной формой
9
 Просмотров: 11439
Секретный ингредиент советской сгущенки. О чем молчали в СССР
Секретный ингредиент советской сгущенки. О чем молчали в СССР
9
 1 Просмотров: 8955
Четыре трупа в заброшенном колодце: показали фото с места происшествия (18+)
Четыре трупа в заброшенном колодце: показали фото с места происшествия (18+)
5
 Просмотров: 7173
Общество
"Кива - кандидат наук. Тищенко - монобольшинство. Каких ученых вам еще не хватало?" - соцсети
"Кива - кандидат наук. Тищенко - монобольшинство. Каких ученых вам еще не хватало?" - соцсети
5
 2 Просмотров: 522
Сколько украинцев поженились и развелись с начала года
Сколько украинцев поженились и развелись с начала года Просмотров: 162
Зеленский подписал закон об освобождении школьников от ГИА
Зеленский подписал закон об освобождении школьников от ГИА Просмотров: 441
В Николаеве предприниматели протестуют против карантина. Люди встретились с мэром
В Николаеве предприниматели протестуют против карантина. Люди встретились с мэром
 1 Просмотров: 135
Дистанционное обучение защищает от буллинга и экономит время
Дистанционное обучение защищает от буллинга и экономит время
 Просмотров: 117
Больше всего комментируют
21
"Ложь становится очевидной. Как сбросили Януковича, так и Зеленского вынесут" - правозащитница
11
"Тупое совковое дно" - реакция соцсетей на выступление "Квартала 95" о протесте в поддержку Стерненко
4
Вооруженные формирования России за минувшие сутки девять раз открывали огонь
3
Вторая годовщина власти Зеленского и 500 дней за решеткой Антоненко: неделя в цитатах
3
"Слуги" придумали Тищенко новое наказание за скандальную вечеринку
Голосов: 56056
Голосование Поддерживаете введение биометрического контроля на границе с РФ?
  • Поддерживаю. Теперь нужно запретить украинцам ездить в Россию
  • Нет, ничего не даст кроме очередей на границе
  • Нужно вводить визовый режим
  • Лучше запретить россиянам въезд в Украину
  • Это ничего не даст. Преступники с РФ все равно будут находить способы попасть в Украину
  • Достаточно полностью прекратить транспортное сообщение с РФ
  • Сомнительное решение. Такой контроль еще больше провоцировать Россию. Возможно обострение на Востоке
Просмотреть