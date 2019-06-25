Труханову грозит 12 лет тюрьмы

Мэра Одессы судят за хищение городского бюджета. Фото: Politeka.net

Мэру Одессы Геннадию Труханову грозит 12 лет заключения. Такой срок просят прокуроры САП в Малиновском районном суде по делу завода "Краян". Для сообщников главы Одессы требуют от 7 до 11 лет.

Здание завода "Краян" предлагают вернуть владельцу, а 92 млн грн конфисковать в пользу Одесского горсовета, написал руководитель ОО "Центр противодействия коррупции" Виталий Шабунин в Twitter.

Для заместителя Труханова Павла Вугельман прокуроры просят 10 лет тюрьмы.

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"Также прокуроры просят запретить им занимать должности в органах госвласти и конфискацию имущества", - уточнил активист "Центра противодействия коррупции".

Автор: УП Сообщникам Труханова просят от 7 до 11 лет тюрьмы

Сторона обвинения попросила по 10 лет директору департамента коммунальной собственности Одесского горсовета Алексею Спектру, его заместителю Владимиру Родионову и директору ООО "Девелопмент Элит" (компания, которая продала горсовету "Краян") Петру Загордиенку.

Оценщице "Краяна" Галине Богдановой прокуроры САП просят 7 лет заключения с конфискацией имущества и запретом занимать определенные должности.

Мэра Одессы Геннадия Труханова, нескольких должностных лиц горсовета и предпринимателей обвинили в завладении 185 млн грн из местного бюджета через покупку здания обанкротившегося завода "Краян" по завышенной стоимости, но позже сумму уменьшили в 2 раза. Активисты "Центра противодействия коррупции" заявили, что суд поспешно рассматривает дело Труханова, якобы, чтобы спасти его от Антикоррупционного суда.